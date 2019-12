Kommunen säljer namngivna stolpar i Stadssjöns naturreservat: "Det är en jättestor satsning vi gör"

Tillgängligheten vid Stadssjöns naturreservat förbättras för besökare. Vandringsleder, utkikstorn, ramper och en bro till närliggande statliga reservatet Lilla Älvgången har eller ska bli verklighet tack vare EU-bidrag. Men EU-bidraget täcker inte hela summan. Företag sponsrar projektet men även privatpersoner kan nu bidra.

– Vi är ute till företag och försöker få dem att vara med. Stödreglerna säger att vi måste ha in tio procent privat finansiering i budgeten. Del går vi till företag med sponsring men för att ge privatpersoner möjlighet att bidra och engagera sig så tänkte vi sälja stängselstolpar som man kan ge bort. Lite som långbryggan i Rättvik, säger landskapsstrateg och projektledare Peter Sennblad.

Stolparna kan köpas och ges bort som julklapp. Namnet på den som mottar gåvan kommer att finnas på de stängselstolpar som sätts upp.

– Stolparna står utmed leden genom betesmarken. Det är ett par kilometer som leder är stängslad så det blir väldigt många stolpar, säger Sennblad.

Totalt ska 350 000 kronor in till projektet via privat finansiering. En stor del är redan klar via företagssponsring men det behövs fler som bidrar. Det finns inget datum för när projektet ska vara klart, men i reglerna för EU-stödet ska det vara klart innan årsskiftet 2020.

– Vi har kommit bra långt har vi gjort, det är en del kvar. Men vi har gjort en grusad led som går genom området, parkering, anslutningsväg. Sedan har vi byggt ett stort fågeltorn, allt är handikappanpassat, säger Sennblad.

Även en 300 meter lång spång har byggts över våtmarken, den är extra bred så rullstolar kan framföras över den.

– Vi har även i anslutning till stadssjön grävt en våtmarksmosaik, leden går rakt igenom. Det är en häftig upplevelse.

Kvar att göra är en bro till det närliggande statliga reservatet Lilla Älvgången. Då kommer reservatens båda leder att sammankopplas, sedan ska ytterligare några torn sättas upp, rastplatser byggas och det ska skyltas.

I dagsläget är det en bom för vägen in till Stadssjön. Den bommen är stängd när återvinningscentralen inte har öppet. Men i vår ska det ändras så att man kan komma in med bilen till reservatet dygnets alla timmar.

– Det är en jättestor satsning vi gör, Man får upptäcka olika naturtyper, våtmark, lövsumpskog som översvämmas då och då. Det är som en djungel under sommaren, säger landskapsstrategen.

En namngiven stolpe kostar 300 kronor inför jul, därefter 500.