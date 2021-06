Kommunens skulder har ökat med 70 procent på 4 år – måste låna mer för att klara investeringar

Vid kommunstyrelsens senaste möte klubbade den styrande majoriteten i Ludvika sitt förslag till investeringsbudget för 2022.

Budgeten omfattar 101,5 miljoner. Utöver det har 40 miljoner avsatts för kommunens del av riksvägsbygget.

I budgetförslaget ingår bland annat bygget av ett nytt LSS-boende, omvandling av äldreboenden till demensboenden och fortsatt bredbandsutbyggnad. Dessutom vill de styrande partierna, S, M, L, och KD, ställa i ordning mark för bostadsbyggande. Områden som är aktuella för det är Väsman strand, Hillänget och Folkets hus-parkeringen.

Storleken på budgeten innebär att kommunen inte kommer att nå upp till sitt eget finansiella mål: att dess investeringar ska täckas till 80 procent av skatteintäkter. För att ha råd med alla satsningar väntas kommunen behöva låna runt 71 miljoner kronor.

– Vi har investeringar som inte kan vänta, säger kommunalrådet Håge Persson (M).

Riksvägsbygget, iordningställande av mark för bostadsbyggande och fortsatt bredbandsutbyggnad är delar som de styrande partierna anser inte kan vänta.

– Infrastrukturinvesteringar är tillväxtskapande. De är inte heller av den arten att vi behöver göra samma investering igen om några år. Därför kan vi tillåta att vi har upplåning på dem, säger kommunalrådet Leif Pettersson (S).

Han tillägger att kommunen samtidigt planerar att amortera sex miljoner under nästa år, vilket gör att skuldbördan inte ökar fullt så mycket.

Förra året gjorde kommunkoncernen en rejäl amortering och minskade den kommunala skulden med 200 miljoner kronor jämfört med 2019.

Men totalt sett har koncernens skulder ändå vuxit med 903 miljoner under perioden 2016-2020 till 2,2 miljarder. Det är en ökning på nära 70 procent.

Kommunkoncernens skuldsättning pekas även ut som en finansiell utmaning i årsredovisningen för 2020: "Budgetöverskridanden för nämnderna och en ökad skuldsättning i koncernen är ett par varningssignaler" skriver förvaltningen.

Ludvika har också en hög belåning i jämförelse med många andra kommuner, visar siffror från Kommuninvest. Under 2019 var låneskulden per invånare i Ludvika 84 951 kronor, medan riksgenomsnittet var 63 000 kronor per invånare. Siffrorna för 2020 har inte presenterats än.

– Det har varit några investeringsintensiva år med projekt som bland annat Solviksskolan, säger Leif Pettersson.

Enligt honom ser det just nu ut som att kommunen ska kunna minska sin skuldsättning, om inte nästa år så åtminstone åren därpå.

– Vi har några tunga poster som kommer att gå ner. Vi har även lagt på de kommunala bolagen att öka amorteringarna. Sedan vet man aldrig, det kan dyka upp oväntade kostnader, säger han.

Vid kommunstyrelsens möte presenterade även C och SD varsitt förslag till investeringsbudget. Centern föreslog en budget på 110,4 miljoner medan Sverigedemokraterna föreslog en budget på 117,9 miljoner.

De styrande partiernas förslag väntas klubbas vid kommunfullmäktiges möte den 7 juni.