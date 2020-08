Kommunmästerskap och KM med hole in one i Idre

Alla utom tre spelare konstaterade att "vi hade åtminstone tur med vädret". Perfekt golfväder med vindar som höll myggen borta och en snabb regnskur som svalkade.

Tre spelare som också hade flyt med spelet var trion Morgan Knutsen som blev både segrare i lördagens poängbogey och kommunmästare.

– Nästa år ska vi ta fram en stor pokal till segraren, lovade Trond Lia och Mikael Dahlström, som höll i den coronaanpasade prisutdelningen för kommunmästerskapet.

I kommunmästerskapet kom 19 spelare från växande Älvdalens golfklubb och lika många var med från Idrefjällens golfklubb.

Parallellt med kommunmästerskapet spelades också KM i slaggolf över två dagar.

Damsegrarinna blev Elin Persson, som också segrade i lördagens poängbogey.

Klubbmästare i herrklassen blev Fredrik Litzén, som bland annat noterade en hole in one under fredagens spel.