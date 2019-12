Konkurserna i Dalarna – så många företag har lagts ner: " Har haft det tufft i år"

Under november i år miste 138 personer sina arbeten i Dalarna. Framför allt är det byggbolagen som drabbats hårt. I landet som helhet finns sex stycken byggbolag bland topp tio största konkurserna. Där drabbas Dalarna extra hårt tillsammans med Östergötland. Tillsammans har det försvunnit 333 arbeten från regionerna.

Även under 2020 beräknas just byggbranschen att drabbas hårt. Antalet sysselsatta beräknas bli 7000 färre jämfört med 2019. Totalt räknar man med ett tapp från 352 000 anställda i branschen till 345 000.

I Dalarna drabbades ett 90-tal anställda av konkursen av Erlandssons Bygg i Dalarna. Företaget fick en stämning från en baltisk husleverantör kopplat till projektet Timber Heights i Sälen. Tomas Erlandson, delägare och vd för det familjeägda företaget Erlandsson Bygg i Sverige, är noga med att påpeka att konkursen enbart berör Erlandsson Bygg i Dalarna.

Företaget omsatte 363 miljoner kronor.

I Dalarna gick 11 företag i konkurs under november månad. Lika många lämnade in konkursansökan under samma månad ifjol. Under hela 2018 gick 148 bolag i konkurs. Siffran för 2019 är 20 procent mindre; 128 konkurser.