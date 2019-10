Konstanten i startelvan – Hjertstrand om svackan, den viktiga vändningen och Brages chanser i slutspurten: "Har inte så mycket att förlora"

► Petad för första gången i Brage – Rosendal talar ut efter chockbeskedet: "Inte landat i det fortfarande"

Med Kristan Andersen på skadelistan sedan någon vecka tillbaka så är Benjamin Hjertstrand den enda spelaren i IK Brage som har startat i samtliga seriematcher under säsongen.

– Det har känts okej hela året. Förra året var det väl nån avstängning, och jag hade lite problem med knät på slutet, men annars spelade jag väl egentligen alla då också.

För Hjertstrand, som tidigare år har fått finna sig i att hoppa runt mellan en central mittfältsposition och en backplats, har säsongen därmed inneburit att han har fått spela in sig ordentligt på en plats – vänsterbackspositionen – som han tveklöst verkar ha gjort till sin.

– När jag kom till Brage så var jag ju centralmitt. Men nu har jag väl varit ett och ett halvt år på vardera position, kan man väl säga. Men vi har ju haft tur och inte behövt rotera så mycket heller. Det har inte varit några längre skador eller så. Det är skönt att bara kunna gnugga på.

Under en stor del av säsongen var Brage det lag som hade släppt in minst antal mål i serien.

– Vi har varit jättetrygga hela året och det har vi vetat. Och det har vi jobbat hårt för att vi ska vara. En av grejerna som vi pratade om ganska tidigt var att vi skulle släppa in mindre mål, om det var något vi skulle jobba med från förra året. Vi gjorde ju ganska mycket mål då, men släppte in för mycket för att vara med och fajtas där uppe. Och det har vi verkligen gjort.

Ett facit som dock har naggats något i kanten under de tre senaste matcherna då man har släppt in sju, av sina totalt 26, mål under säsongen. Såväl Varberg som Jönköping har därmed gått om Brage i den statistiken.

– Det är synd, men det är mycket tillfälligheter som ligger bakom.

► Därför petades 'Rosen' – Saarenpää om målvaktsduellen inför Brages slutspurt: "De bästa spelarna spelar"

Något som är svårt att bortse ifrån är dock det faktum att Brage, i just de tre senaste matcherna, har tvingats att rucka på den backlinje som varit ordinarie under större delen av säsongen.

Pontus Hindrikes, Mattias Liljestrand och Carlos Garcia har turats om att vara avstängda och Hjertstrand är därmed den ende i den fyrbackslinje som får anses ordinarie som funnits på planen i varje match.

– Det kan absolut ha lite med det att göra. Sen vet jag ju att alla som lirar... vi känner ju varandra bra. Det är väl om det görs tre-fyra ändringar i en match som det kan störa lite. Men jag tycker att det har varit mycket tillfälligheter.

Men känns inte det av i backlinjen, att det påverkar?

– Egentligen var det väl nu senast, för mig personligen... annars har det känts bra. Men senast fick jag ta en lite offensivare roll och även om jag kanske inte fick visa så mycket av det mot Frej så var det det som var tanken. Det var väl det som var skillnaden. Annars är alla grymma, säger Hjertstrand och utvecklar:

– Det är en styrka att vi har en bred trupp. Att alla kan gå in och lira utan problem. Nu hoppas jag att vinsten mot Frej kan ge lite självförtroende och att vi kan gå in mot Trelleborg och bara köra. Inte tänka så mycket. För gör vi det vi ska så vinner vi den matchen.

Vändningen och segern mot Frej senast betydde en hel del, och då kanske inte bara tre poäng, konstaterar Hjertstrand som dessförinnan gått på pumpen i två raka med sitt lag.

– Det är en jävla styrka att hitta mod och motivation och komma tillbaka i den matchen. Och det ska vi ta med oss till Trelleborg.

► Engdahl blev vinnaren i vikingakampen – med hela familjen på plats: "Betydde jättemycket"

I och med de tre poängen senast, samtidigt som övriga topplag fortsatt att leverera ojämna insatser, ligger vägen mot allsvenskan fortfarande öppen för Brage, som just nu är på kvalplats, en poäng bakom tvåan Jönköping och två bakom ledande Mjällby.

Hur ser du på ert läge?

– Väldigt bra. Jag vet inte hur det är exakt, men vinner vi fyra matcher så är det väl väldigt bra. Så det är det som vi siktar på. Jag ska inte ljuga och säga att det inte gjorde ont att förlora matcher på rad, men jag har sagt det länge och haft tro på det hela tiden. Vi är bra. Och vi ska ha lite den känslan tycker jag, att det bara är gå ut och köra. Vi har inte så mycket att förlora.

Och nu väntar Trelleborg på Vångavallen. Är det lika eländigt att spela där som det sägs?

– Njä... jag har köpt nya skruvdobb, så det ska gå bra (skratt). Men självklart är det en jättetuff match. De blev väl lite halvt indragna i bottenstriden nu också, så de måste ju ta poäng. De blir väl klara för Superettan nästa år om de vinner mot oss, skulle jag tro.

Brage kommer till spel utan Robbin Sellin och Oscar Lundin, som är avstängda, samt Kristian Andersen som är vadskadad.