Kraftig blåst ett tag till – "friskar på" igen mot kvällen och natten: "Kan skapa problem"

Träd som blåst omkull, strömavbrott och tågförseningar.

Vädret, de kraftiga vindarna, håller Dalarna i ett fast grepp – åtminstone i ett par timmar till under torsdagen.

– Det kommer att mojna en del under eftermiddagen men under natten och fredagsmorgonen tilltar det igen. Vindbyar, i kombination med snö, på vissa håll, kan skapa stora problem, säger Maria Augutis, på väderinstitutet StormGeo.