Kraftiga vindar – elbolag höjer beredskapen: "Vi står inför ett ansträngt väderläge"

"Vi står vi inför ett ansträngt väderläge med kraftiga vindar", skriver Dala Energi i ett pressmeddelande på torsdagen.

Kraftiga vindbyar på som starkast 20 meter per sekund väntas nå Dalarna under eftermiddagen. Enligt Dala Energi kommer det påverka framför allt Säter och trakterna kring Leksand där man nu höjer beredskapen inför eventuella strömavbrott under de närmaste dagarna.

– Vi ökar nu beredskapen. Både med montörer och driftsidan och andra delar inom organisationen. Vi följer väderutvecklingen och har säkerställt ökad beredskap för att kunna undvika alltför långvariga avbrott, berättar Lars-Erik Löf, teknikchef på Dala Energi, i pressmeddelandet.