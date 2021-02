Kraftvärmeverket Bäckelund håller kylan stången – "Då lär vi gå in och spetsa"

Peter Holmberg är driftsansvarig på kraftvärmeverket Bäckelund som ägs och drivs av Borlänge Energi. Att avhandla vädret med honom blir inget kallprat.

– I februari förra året var gräsmattan grön. Det var nästan så man funderade på om man skulle ut med mossrivaren, säger han.

Ett mildare väder står nu för dörren. Men vintern 2021 har gett eko från barndomen. Och när kylan håller i sig, som det varit de senaste veckorna, så finns det reservkraft att ta till på kraftvärmeverket.

– Ja, men det tar emot att vrida på starten till oljepannorna.

Man hade två av de fyra i drift under en dag för en vecka sedan, då det var som kallast. Ner till minus 10-15 grader klarar man försörjningen utan olja med den ordinarie avfallsförbränningen som går dygnet runt året om. God draghjälp har man också av det som annars skulle gå till spillo på Kvarnsvedens pappersbruk.

– Vi kyler av rök från deras panna, ren spillvärme som i annat fall skulle gått till kråkorna.

När båda pannorna med avfallsförbränning är i full drift får man ur 45 MW (MegaWatt). Vid optimala förhållanden kan man från Kvarnsvedens pappersbruk ta upp till 90 MW.

Drygt 6 000 abonnenter i villor och flerfamiljshus servar man. Mellan 25 000-30 000 människor i grova drag.

– Det är många som blir berörda om en pump stannar hos oss. Man blir väldigt "på tå" när det väl sker.

När båda pannorna 6 och 7 är igång så förbränns 15 ton brännbart avfall i timmen. Tillståndet ligger på 98 000 ton per år.

– Vi ligger i närheten av de siffrorna varje år. Förra året nådde vi 97 000 ton.

Panna 7 som är den nya och panna 6 som är den äldre har gått för fullt sedan september.

– Den nya pannan går 11 månader per år i och med att vi har en elturbin (ångturbin) där som genererar ström. Den ger 6 MW i timmen.

Det är i stort sett en konstant drift på Bäckelund. Bränslet får man från bland annat Fågelmyra avfallsanläggning i Borlänge och Falu återvinningscentral. Förutom brännbara hushållssopor så matas Panna 7 och Panna 6 till största del med bygg-och verksamhetsavfall.

Grannkommunen Falun får en del av energikakan genom de ledningar som förbinder orterna.

– Vi hjälper varandra åt bägge håll. Miljömässigt väldigt fördelaktigt, säger Peter.

Vi körde av ledningen för några år sedan uppe vid Tjärnavägen vilket resulterade i en fontän.

Man har klarat värme- och elförsörjningen bra under den kalla perioden som passerat.

– Det är under de här specifika dagarna då det är väldigt kallt. Då lär vi gå in och spetsa några timmar eller någon dag. Men det är klart, de drar ju 2,5 kubikmeter per timme. Under 1 procent av all årsenergi är i form av olja.

Har det någon gång varit på gränsen att ni inte kunnat leverera?

– Det som gjorde att vi körde oljepannorna berodde på att Kvarnsvedens pappersbruk gick lite på knäna. Det går åt kopiösa mängder med ånga att starta PM10 och PM12. De var tvungna att hålla tillbaka lite. Elpriserna var jättehöga. Vi får givetvis backa först när de ska dra igång pappersmaskinerna.

Pandemin har man förstås märkt av.

– Vi har inte riktigt fått in den veckokvoten som vi tidigare haft. Vi tror att i och med pandemin så har det varit lite problem med chaufförer som levererar bränsle.

Man är 15 personer som jobbar 5-skift på Bäckelund. En underhållsstyrka med mekaniker och elektriker gör att man totalt är ett 30-tal anställda.

Sedan fem år tillbaka jobbar Peter Holmberg dagtid. Skiftgången har han dock inte sluppit undan.

– Man har fått varit med på de här nätterna när det händer grejer. Vi körde av ledningen för några år sedan uppe vid Tjärnavägen vilket resulterade i en fontän. Likaså vid Ludvikavägen för ett 20-tal år sedan. Spännande när man ser vattennivån sjunka i alla tankarna och man vet inte var hålet är någonstans.

Glädje i jobbet?

– Så är det ju. Jag är själv väldigt intresserad av maskiner och teknik. Det blir ju som en drivkraft. Sedan är det ju att göra de här 25-30 000 människorna nöjda. Det är egentligen det som är utmaningen. Jag har inga planer på att göra något annat.

Är man som Peter Holmberg – ärlig och rak till naturen så finns det förstås inte många hemligheter. Avslöjandet om att han själv har en jordvärmeanläggning hemma i kåken väcker dock vissa frågor.

– Det fanns där när jag flyttade dit (skratt). Lite roligt när folk frågar vad jag jobbar med.

Pratar vi om en lojalitetsfråga nu?

– När ni (grannarna) har is på insidan så får ni komma in till mig. Då är det mitt jobb som har problem (skratt). Ett trevligt samtalsämne när man kommer ut på gatan och det är kallt.

Skillnader när det gäller soporna som kommer in och förbränns? Har folk ändrat sitt miljötänk?

– Förr såg man tusentals plastpåsar från butiker med reklam på. Nu är det nog mer påsar som man köper på rulle. Många får också paket skickat till sig idag. Man ser mer av till exempel bubbelplast. Det kanske är där all plast hamnat istället.

Skulle man mot förmodan bli instängd på heltid i anläggningen så kan man ändå trösta sig med att följa årstiderna, och förstås högtiderna.

– På våren kommer alla trädgårdsslangar som frusit sönder under vintern. Under hösten kommer det trädgårdsavfall och en och annan trasig kratta. När julen är slut så dyker julpapper och annat upp. När man gick ut på ett nattskift kunde man höra någon julsång pipa någonstans från något öppningsbara julkort, säger en leende Peter Holmberg.

En vänlig vädjan till allmänheten kan också vara på sin plats.

– Sopsorteringen kunde vara lite bättre. Det följer med en hel del metall i form av ståltråd, burkar med mera i det brännbara. Det sliter på vår anläggning.

Och när det gäller kundernas rutiner i vardagen som man märker av i kraftvärmeverket.

– Vid 05.30 går energiuttaget upp. Folk kliver ur sängen och gör sig iordning. Det håller på till cirka 09.00. Sedan lugnar det sig lite. Vid 16-16.30 är det igång igen. Vid 22.00 är det som att vrida av kranen, avslutar Peter.