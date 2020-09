Krav på hårdare rutiner - anställda ska oftare bevisa att de inte begått brott: "Det snackas om sånt jämt och ständigt"

Idag får alla som är på väg att anställas inom skolan lämna in ett utdrag från Rikspolisstyrelsens belastningsregister. Det som främst kontrolleras är att personen inte begått vålds- och/eller sexualbrott.

– Men sen görs inga uppföljningar, säger Daniel Nyström. Jag vet flera som visat upp ett intyg för tio år sen, och sen har arbetsgivaren aldrig frågat efter nya. Det är konstigt eftersom personer ju kan begå brott efter att de anställts utan att arbetsgivaren känner till det.

Polisen skriver på sin hemsida att "Meningen med utdragen är inte att göra en årlig kontroll av de personer som redan arbetar i organisationen. Utdragen ska heller inte användas som kontroll av anställda som du erbjuder en förnyad tjänst i samma verksamhet inom ett år."

Daniel Nyström, hur ofta tycker du att utdrag ska begäras in?

– Jag vet inte nu hur ofta det borde ske, det får man ju titta på. Men kanske vartannat eller vart tredje år.

Socialdemokraterna vill också bredda kravet på intyg att gälla även för personalen inom vård och omsorg.

– Det finns inget sådant krav enligt lagen, men vi tycker det är lika självklart som inom skolan, säger Daniel Nyström. Det finns flera andra kommuner som kräver det.

Varför kommer ni med det här förslaget nu - har det uppdagats något särskilt?

– Inte alls, men det snackas om sånt här jämt och ständigt. Vi vill att skolan och omsorgen ska vara så trygg som möjligt.

Kommunens bemanningschef Marie Staffas bekräftar att man begär in ett utdrag endast vid anställningstillfället. Dock får alla timanställda som arbetar med barn under 18 år lämna in utdrag en gång varje år, liksom de som arbetar med till exempel unga vuxna med funktionsnedsättning.

– Vi på bemanningsenheten tycker också det är konstigt att de fast anställda inte kollas upp oftare. Det kan ju hända mycket på några år, säger Marie Staffas. Likaså anser vi att alla inom vård och omsorg borde krävas på ett utdrag från registret. De gamla är ofta lika "sårbara" som barn. Men det här är en fråga som HR-enheten och politikerna måste ta ställning till.

Socialdemokraternas förslag lämnades på måndagen in till nämndberedningen, där de begär att HR-enheten ska utreda möjligheten att göra tätare kontroller och utvidga kravet till att gälla även personal inom vård och omsorg.