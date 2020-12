Kravet och larmet: "Tillsvidareanställ inom kommunen – 30 procent är timavlönade"

Vänsterpartiet vill strypa antalet timanställningar inom kommunen för att kunna tillämpa heltidsanställningar. Partiet konstaterar i en motion, som ska behandlas under torsdagens kommunfullmäktige, att under det första halvåret 2020 så var 30 procent av kommunens anställda timavlönade. Under 2019 utgjorde de timanställda cirka 9,5 procent av den totala arbetstiden. Skolan är dock inte med i beräkningarna.

Motionen jämför timanställning med heltidsanställning där den totala kostnaden skiljer sig.

"En annan dold kostnad är arbetstid som måste läggas på rekrytering, urval och introduktion från arbetsledaren och HR-avdelningen samt den tid som går åt till att kollegor ska lära upp och uppdatera ny personal", skriver partiet.

Partiet nämner en kostnad för 2018 på 5-6 miljoner kronor. Siffran visar introduktionskostnader inom omvårdnad och LSS och vuxensektionen där schablonen är en uppskattad siffra.

Vänsterpartiets styrelseordförande, Thomas Nilsson (V), är motionsförfattare.

– Man har ju en rekryteringspolicy, men vad använder man för anställningsformell när man vill ha arbetskraft? Bara för att man kan så behöver man inte trixa i lagens utkanter, säger Nilsson.

Han fortsätter.

– I den offentliga sektorn så finns det inget gott renommé när det gäller trygga anställningar. Man använder sig av alla kryphål som finns. Det handlar om LAS och företrädet som det ger. Man ser till att göra sig av med folk innan LAS träder in.

Motionsförfarandet är i ett tidigt skede och på torsdag ska det beslutas om motionen får tas upp. Sedan ska den beredas.

– LAS säger att det normala är en tillsvidareanställning. Vi vill att kommunen håller sig till det som är normalt. Rent ekonomiskt är det inte lönsamt att ha timanställningar, säger Nilsson.