Krismöte om droger på skolor i Mora: "Det är en oroande situation, som vi inte tar lätt på"

Under ett extrainsatt möte med lokala BRÅ, Brottsförebyggande rådet, diskuterades under torsdagen de insatser som hittills gjort efter polisens beslag av misstänkt narkotika på skolan för drygt en vecka sedan. Inga nya beslag av droger har gjort på skolan den senaste veckan.

Tre elever fick föras till akuten på Mora lasarett, sedan de tagit misstänkt narkotikaklassade preparat.

Men redan under hösten inleddes insatser på skolan mot drogproblemet.

– Efter orosanmälan angående droger på skolan sattes insatser in på skolan. Samarbetet mellan socialförvaltning, skola och polis har sedan fortsatt. För närvarande är läget lugnt på skolan, säger biträdande rektor på Noretskolans högstadium Josephfine Seveborg.

– Detta är en oroande situation, som vi inte tar lätt på, men vi har en strategi att angripa den. Situationen försämras inte och vi ser att åtgärderna vi gör får positiva effekter, säger skolans biträdande rektor.

Hon uppmanar alla, som ser eller misstänker eventuellt drogproblem bland unga att göra en orosanmälan.

– Det allmänheten göra, även anonymt. Alla vi, som jobbar med ungdomar, bland annat socialförvaltningens familjeteam finns för att hjälpa. Be om hjälp. Det finns olika program och det är viktigt att sätta starta insatser tidigt, säger Pia Blomstedt, avdelningschef, individ- och familjeomsorgen, Mora kommun.

Sedan polisen under förra året satsat mer resurser på bekämpning av droger, innehav och bruk av narkotika, har brotten som upptäckts fördubblats i Mora.

– Det gäller alla åldrar, men vi ser allt yngre använder droger. När det gäller Noretskola handlar det om några få elever, som har droger, men det får stora konsekvenser, säger kommunpolis Johan Hed.

Förutom individuella insatser erbjuds alla föräldrar till elever i årskurs sju till nio på Noretskolan utbildning. Det handlar bland annat om att uppmärksamma tecken på droganvändning.

– Även personalen på skolan kommer att få utbildning och alla elever på skolan ska informeras och situationen på skolan och vad som händer nu, säger Josephine Seveborg.

Problemet med droger på skolorna i både Mora, Orsa och Älvdalen är återkommande. Nyligen hade Älvdalsskolan utbildning kring tecken på droganvändning.

– Det går i vågor. Naturligtvis blir vi väldigt oroliga varje gång det händer, säger Johan Hed.

Hittills har en elev stängts av från Noretskolan och det var under höstterminen. Det finns även andra åtgärder vi kan sätta in, men just nu är det lugnt på skolan, säger Josephine.

Både skolan, socialförvaltningen och polisen satsar på mer personal i drogbekämpningen. Bland annat patrullerar polisen vid skolan så fort det finns tillgänglig personal.

Det går 300 elever på Noretskolans högstadium, Skolan omfattar förskoleklass till årskurs nio. Föräldrar till samtliga elever kommer att inbjudas till ett stort föräldramöte i början av februari.

Under det extrainsatta mötet med lokala BRÅ deltog också lokala politiker, representanter för kommunens olika förvaltningar och syftet var att sammanfatta situationen och lägga upp en plan för hur kommunens ska jobba framåt med drogsituationen bland unga i Mora.