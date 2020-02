Kritik efter nedläggningsbeslut av fritidsgårdarna: "Ingen har pratat med barnen – lycka till att få en tid i idrottshallen"

Den 20 januari skrev tidningen om att kommunens fritidsgårdar besöks av 299 barn och ungdomar i veckan. Med den statistiken till grund beslutade kommunen att fritidsverksamheterna ska ske på mobil basis. En uträkning också samtidigt att fritidsgårdsverksamheten kostar 32 592 kronor per år och per besök. De 299 besöken kostar därmed 626,77 kronor per besök.

Den 22 januari berättade kultur- och fritidsnämndens ordförande, Svante Parsjö Tegnér (L), att han var beredd på alla möjliga reaktioner efter beslutet. Parsjö Tegnér sa samtidigt att lösningen till nedläggningarna av fritidsgårdarna bland annat skulle vara egna initiativ av ungdomarna själva.

– Man kan ta ett exempel som att några kanske vill spela innebandy en kväll utan prestationskrav. Då kan man boka en hall och så kommer det en mobil fritidsledare dit, sa Parsjö Tegnér till tidningen den 22 januari.

Bland annat det uttalandet får nu mothugg.

– Lycka till med att boka en tid i gympasalen i Enviken. Det är kris redan nu, konstaterar föräldern Ulrika Norling och utvecklar sitt resonemang.

Norling tar sina söner som exempel. De utnyttjar i dag möjligheten att gå på fritidsgården.

– För barnen i kommunens ytterkanter så blir det långa sträckor att åka om man nu ska ta sig in till stan. Det blir ju en resa på sju mil. Men samtidigt så går det ju inga bussar heller. Men det som gör mig rasande är att ingen har pratat med barnen och ungdomarna. Samtidigt bygger man ju en ny förskola. Var ska de barnen sen ta vägen? Och hur kommer den mobila lösningen se ut? Om man kollar på gympahallen så är den bokad från klockan 17-21. När ska de mötas där? Om man nu ska hålla på med någon sport. Jag sitter också som styrelseledamot i Dalarnas innebandyförbund och vi vet att det är få tider i hallarna, säger Norling.

Norling säger också att när fritidsgården stängs ner så försvinner en fungerande verksamhet som är samlingspunkten för många.

– Vi på glesbygden har ju inte samma förutsättningar som de som bor i stan. De mobila verksamheterna kanske fungerar där. Men inte här. Och jag ställer mig frågande hur man räknat ut besöksstatistiken. När jag hämtat mina barn har det varit full rulle på fritidsgården. Jag känner att man blir lite lurad av politikerna och nu finns det inget val. Att lägga ner allt är helt bedrövligt. Och hur ska det fungera när an till exempel vill boka en hall för att spela innebandy? Vem drar i trådarna?