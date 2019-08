Krönika av Peter Hultqvist: Skriet från storstadshögern!

De växande klyftorna mellan stad och land har diskuterats länge. Försämrad statlig service, kommuner som inte orkar med sina grundläggande åtaganden när det gäller vård, skola och omsorg, företagsnedläggningar och ungdomar som tvingas flytta för utbildning och arbete är några av ingredienserna i denna verklighetsbeskrivning.

Under en tid var det till och med så att ledande politiker med förankring i Stockholmsregionen inte kunde se utanför ”tullarna”. Jag minns förre moderatledaren Anna Kinberg-Batras uttalande om att ”stockholmare är smartare än lantisar” som senare följdes upp av att hon ansåg att man åkte till ”fjällen” i Falun ! Förre statsministern Fredrik Reinfeldts uttalande att industrin är ”basically gone”, när den står får cirka 25 procent av exportintäkterna, har blivit ett legendariskt klavertramp.

För mig är närvaron av såväl pappersbruket i Kvarnsveden, SSAB i Borlänge, ABB i Ludvika som stålindustrin i Avesta och Smedjebacken mycket påtaglig. Glöm heller inte att staten via LKAB driver egen gruvdrift och dessutom har byggt ett energiföretag som Vattenfall för att klara såväl industrins som allmänhetens elförsörjning. Men på något sätt försvann gruvorna, stålet och skogen ur medvetandet. Så går det när helhetssynen på Sverige försvinner.

Okunskapen om Sverige som helhet är talande och påverkar i allt för hög grad politiska beslut. Det är beklagligt när denna okunskap t o m letar sig in i regeringskansliet. Under den förra borgerliga regeringen ökade antalet statliga jobb i Stockholm rejält, över 8000, på övriga landets bekostnad. Detta skedde under dunkel tystnad. Men det stred mot tidigare uttalade målsättningar om att sprida statliga jobb över landet. Antigen ägde detta rum i en ostrukturerad process utan politiskt ledarskap, eller också var det hela medvetet. Båda alternativen är mycket dåliga och avslöjande om sakernas tillstånd.

I sitt sommartal för en tid sedan, föreslog statsminister Stefan Löfven en förändring av skatteutjämningen. Storstäder ska få betala mer för att landsbygden ska få det bättre. Län som Värmland, Jämtland/Härjedalen och Dalarna kommer att gynnas. Och genast hörs skriet från storstadshögern. Moderata storstadsföreträdare vill att förslaget stoppas av riksdagen. Upprördheten är stor. Så är det alltid när intressen i Djursholm, Täby och Danderyd på något sätt riskerar att naggas i kanten. Intresset ljuger aldrig. Det ska bli intressant att se hur det kommer att gestalta sig när hela det politiska spektrumet ska bekänna färg!

Självfallet måste de starkaste tillväxtregionerna dela med sig till övriga landet. Förutsättningarna är väldigt olika mellan storstadsregioner med stark ekonomisk tillväxt och delar av landsbygds-Sverige där man kämpar för överlevnad. En justering av skatteutjämningen till landsbygdens fördel har säkerligen ett brett stöd i Sverige. Men det räcker inte.

Nu har beslut fattats om utlokalisering av totalt 2000 statliga arbetstillfällen från Stockholm till övriga landet. En process med uppbyggnad av statliga servicekontor runt om i Sverige har startat. Bredband har byggts ut. Stegvis stärks viljan att använda statens resurser för att bidra till regional balans och utjämning. Detta måste förbli ett långsiktigt åtagande där resultaten märks i hela landet. Därför måste det regionalpolitiska tänkandet alltid finnas med i bedömningen av de politiska beslutens effekter. Marknaden kommer inte att lösa problemet med den regionala obalansen. Den lämnar landsbygden i sticket!

Peter Hultqvist (s)