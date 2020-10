Krönika Barbro Engman: Särskilda ord ska påverka tänkandet

Varför säger man att man ska modernisera arbetsrätten och reformera hyresmarknaden?

Vad är det som är så modernt med att få sparken på svajiga grunder och är höjda hyror en förbättring?

Säg som det är istället, man vill anpassa arbetsrätten efter arbetsgivarnas önskemål och hyrorna efter fastighetsägarnas.

Att genom ett försåtligt språkbruk försöka slå blå dunster i ögonen på folk går inte. Människor fattar ändå vad det är fråga om, förhoppningsvis.

Det är givetvis knepigare att förstå vad som är på gång när S, som en gång drev igenom trygghetslagarna och som ersatte reglerade hyror med förhandlade hyror, använder regeringsinnehavet till att avskaffa sina egna framgångar.

Jag var riksdagsledamot under 1970-talet, när all denna trygghet kom till. Det är visserligen ett tag sedan. Men att gå tillbaka till de villkor som gällde på 1950- och 60-talen är det verkligen att modernisera?

Marknadshyror har vi provat och det har alltid slutat med att staten ingripit för att komma tillrätta med höjda hyror, bostadsbrist och ett lågt bostadsbyggande.

Däremot har vi haft ett system med förhandlade hyror under lång tid som har klarat av stora påfrestningar. Under finanskriser, skatteomläggningar, under perioder med låg ränta eller hög ränta och under hög- eller lågkonjunktur så har hyresgäster och fastighetsägare klarat av att förhandla hyran.

Den som vill införa marknadshyror måste vara modig sägs det ofta på ledarsidor och i debattinlägg. Marknadshyror är inget för fegisar - mandom, mod och morske män är det som krävs.

Om nu marknadshyror är bra varför krävs det då en massa mod? Jo, därför att alla vet att marknadshyror innebär högre hyror. Framförallt nu när bostadsbristen är det normala.

Den som vill veta vad marknadshyror leder till kan studera bostadsrättsmarknaden. Där finns ingen Hyresgästförening och inga förhandlingar om boendekostnaden som förmörkar himlen. Där är marknaden allena rådande.

Och det fungerar inte alls enligt marknadens huvudteori att hög efterfrågan ska leda till att tillgången på bostäder ökar. Istället stiger priserna samtidigt som bostadsbyggandet minskar.

Björn Häger, då journalist på SR Ekot, intervjuade 1991 Carl Bildt om när marknadshyror skulle införas. Han svarade:

”Det vet jag faktiskt inte, för att det vi har sagt på den här punkten det är att, ja, börja någonstans att se, och det får man till att börja med se var man ska börja, när man ska börja, sen får man se vad som händer där och sen får man gå vidare utifrån det."

Det hade varit lugnare för oss hyresgäster om detta vankelmod hade kunnat prägla politiken även idag.