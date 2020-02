Krönika Peter Hultqvist: Höj debattens låga nivå

Den här krönikan handlar om Elisabeth Svantesson (M) och Jimmie Åkesson (SD) och om en studie i brutaliserat språkbruk och utstuderad polarisering. När man lyssnar på dem tycks deras drivkraft vara en stigmatiserande drevmentalitet.

Svantesson pekar ut Stefan Löfven som den sämsta statsministern i modern historia. Åkesson ska ha bort regeringen till varje pris, oavsett det sakliga innehållet. Den så kallade civiliserade högern och extremhögern slår armkrok.

Personangreppet utan urskillning blir det politiska vapnet. Gräns efter gräns passeras i den politiska retoriken. När respekten för politiska motståndare metodiskt steg för steg arbetas bort undermineras demokratin.

Om samtidigt de demokratiska institutionerna blir instrument för att lägga hinder i vägen för politiska motståndare, och inte en möjlighet för samhällsförändring och konstruktiva beslut så är planet definitivt sluttande.

Så här ser utvecklingen tydligt ut i dagens USA. Men Sverige tycks följa efter. Nu är det februari 2020. Var kommer vi att befinna oss i retorik i slutet på våren 2022? Eller hur ser retoriken ut dagarna innan valet 2022?

När PR-byråerna, de politiska konsulterna och lobbyisterna positionerar sig inför valet så finns ett tydligt samband mellan snabba politiska poäng, karriärmöjligheter och rent penningmässiga möjligheter. Det är en häxbrygd som inte gagnar det som brukar kallas det demokratiska samtalet.

När riksdagen öppnas så är stämningen högstämd. Men när den politiska vardagen råder så ska en statsminister som lett landet genom ett svårt säkerhetspolitiskt läge, flyktingkris, terrorattentat, omvälvningar i EU, stora skogsbränder, värnat grunderna för välfärdssystemet, stått pall och klarat en mycket svår parlamentarisk situation kallas för den ”sämsta i modern i historia”. Låg nivå, tycker jag.

Hillary Clintons svar på sådant var: When they go low, we go high! Det är så man får tänka och agera. Om inte annat av rent mentalhygienska skäl.

Svantesson slänger inte ur sig sina omdömen om Löfven utan eftertanke. Det handlar om att svärta en person och ett ledarskap. Troligen har man också testat det hela i fokusgrupper och via politiska konsulter. Säkerligen är det noga genomtänkt av moderata strateger. Återigen faller man på eget grepp vilket gör att Ulf Kristersson (M) favoritord ”vuxen i rummet” saknar värde.

Det är dags att på allvar ställa dem till svars som sysslar med utstuderade personangrepp, övertaktiserar, slarvar, grovt generaliserar, underbygger fördomar och kalkylerar med att den riktigt låga nivån i debatten ska ge poäng.

När man sedan hör att Jimmie Åkesson (SD) på Sveriges radio Ekots lördagsintervju försöker ge en bild av att värna de arbetslösa så är det falskt. I verkligheten vill man först halvera och sedan ta bort stödet helt till arbetsmarknadspolitik och olika anställningsformer. Slutsatsen blir att de arbetslösas situation försämras rejält. Det är verkligheten. Sverigedemokraterna saknar seriositet!

Så här blir det när de kortsiktiga maktanspråken blir viktigare än resultaten. Enkla slogans, oneliners, ogenomtänkta förslag, slarviga budgetar som inte håller i verkligheten och återkommande överord som ska ge rubriker ska dominera.

Det måste helt enkelt börjat talas klartext om nedbusningen i politiken. Det är dags att på allvar ställa dem till svars som sysslar med utstuderade personangrepp, övertaktiserar, slarvar, grovt generaliserar, underbygger fördomar och kalkylerar med att den riktigt låga nivån i debatten ska ge poäng. Därför skriver jag om Jimmie Åkesson (SD) och Elisabeth Svantesson (M) i denna artikel!

Peter Hultqvist

Socialdemokrat

Försvarsminister