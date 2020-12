Krönika Ronny Svensson: Behövs inte bankkontor?

Storbankerna har under lång tid försökt att styra våra servicevanor och onekligen lyckats. De säger enträget – nu senast i en annons från Danske Bank - att vi inte längre behöver gå till ett lokalt bankkontor, utan kan sköta alla affärer via telefon och appar eller digitala samtal. Alternativet att besöka ett bankkontor har storbankerna blockerat genom att lämna landsbygden!

Tidigare har de lyckats med att få oss att sluta använda kontanter för att, som de påstår, underlätta våra betalningar. Nu vill de helst få oss att glömma bankkontoren och samtal via personliga kontakter. Dessa råd till oss ger de knappast av omtanke om oss kunder. Målet är att slippa kostnader och öka kvartalsvinsterna åt aktieägarna.

Det går utan tvivel att få en stor del av svenska folket att lösa och köpa det mesta via de digitala kanalerna och den egna telefonen, eller datorn. Frågan är emellertid om de tänkbara konsekvenserna av alla dessa radikala förändringar är särskilt tydliga och önskvärda ens för alla app- och datoranvändare?

Redan nu ser vi hur den lokala handeln försvinner genom fler tomma butikslokaler i våra centralorter. Detta har skett även före pandemin, men förstärks av farsoten. Att öppna E-handel för att kompensera för minskad butikshandel kan endast några få lyckas med. Svensk Handel ser redan att butiksnedläggningar de närmaste fem åren kommer att bli kolossalt omfattande. Vi ser det tydligt i Dalarnas kommuner.

Vi människor behöver varandra för att klara livets vedermödor och känna oss trygga och uppskattade. Vi har behov av att mötas i skilda sammanhang och få förtroende för och känna tillit till andra människor. Vi är typiska flockdjur. Vi är beroende av att träffas i skilda fysiska miljöer som butiker och andra serviceställen, kaféer, politiska möten, skolor, idrottsarenor, släktträffar och även bankkontor.

Vi kan rent tekniskt fika med andra via digitala möten, se LIF via länk, utbilda oss på distans och fixa affärerna via Internet med någon fjärran bank. Men vad händer när vi ser att centralorten har förlorat sin attraktivitet, är tom på mänskor och spännande och viktiga butiker, ser fastigheter utan underhåll, har kaféer och restauranger med ytterst få besökare och noterar att invånarna väljer att bosätta sig på och besöka andra orter och kommuner?

Det kan till och med bli så att lokalbanken blir en ännu viktigare mötesplats när annan service fjärrstyrs och faller bort.

Att de lokala sparbankerna och Länsförsäkringar Bank fortfarande får fler och fler kunder beror inte minst på att varje bankkund är väl sedd. Den får en personlig och kvalificerad service på nära avstånd från bostad och arbetsplats. Det kan till och med bli så att lokalbanken blir en ännu viktigare mötesplats när annan service fjärrstyrs och faller bort.

I Åboland i västra Finlands skärgård finns en liten sparbank som fyller många olika funktioner för lokalbefolkningen. Det är en mötesplats med full bankservice, men som också har ett café, försäljning av ortens hantverk, är ombud för juridiska frågor och försäkringar med mera. Det går att skapa lokalbanker som motsvarar många servicebehov och blir en motvikt till butiksdöden. Stöd lokala banker och lämna de stora drakarna!

Ronny Svensson

Krönikör i samhällsfrågor, bland annat landsbygdsfrågor.