Björn Sandmark: 30 år sedan Berlinmuren föll

Till hösten är det 30 år sedan Berlinmuren föll. Jag bodde då i Bayern, tio mil från den östtyska gränsen. Jag var inte på plats i Berlin den 9 november utan var på Autobahn på väg upp till Essen i Ruhrområdet för att fira mina dåvarande svärföräldrars guldbröllop. Min tyska familjs historia finns i min bok ”Vägen till Mitteleuropa” från 2005. Jag minns också hur en ganska stor grupp tyska författare och intellektuella gjorde en manifestation mot kommunistregimen den 4 november – det var bland andra Christa Wolf som försökte knyta an till måndagsdemonstrationerna som ägde rum främst i Leipzig och Dresden.

Han pekade på hur de östtyska intellektuella hade en rekordkort tid i rampljuset i DDR – fem dagar – mellan manifestationen den 4 november och murens öppning den 9 november.

En författare som var på plats i Berlin var sociologen Wolf Lepenies, en av Tysklands främsta inom sitt ämne. Han var då dekan för Wissenschaftskolleg i Berlin, en oberoende forskningsinstitution med stor internationell räckvidd.

Lepenies skrev efteråt en essä, som egentligen var tre föreläsningar om de intellektuellas uppgång och fall i Europa, som han höll i Rom i början av nittiotalet. Han pekade på hur de östtyska intellektuella hade en rekordkort tid i rampljuset i DDR – fem dagar – mellan manifestationen den 4 november och murens öppning den 9 november. Enligt Lepenies var de alltför beroende av kommunistregimens stöd för att kunna kallas fria intellektuella. De flesta försvann också ur rampljuset ganska snabbt när Tyskland återförenades. De enda som egentligen kunde fortsätta på en internationell nivå var just Christa Wolf och dramatikern Heiner Müller.

Men en ännu vassare text av Wolf Lepenies var ”Följderna av en oerhörd händelse. Tyskarna efter återföreningen” som publicerades i Tidskriften Ord & Bild i min översättning, dess första nummer 1993. Lagom till trettioårsminnet ger Bokförlaget Korpen ut essän i en nyutgåva som kompletterats med en intervju med Wolf Lepenies som jag gjorde i Berlin i slutet av februari i år. Lepenies, född 1941, var i högform och vi samtalade i flera timmar. Han är fortfarande Fellow vid Wissenschaftskolleg.

När jag frågade honom om hans uppväxt i dåvarande Allenstein i Ostpreussen, som familjen flydde ifrån i februari 1945, skickade han med mig boken ”Kultur und Politik” som för övrigt ledde till att han fick tyska bokhandelns fredspris 2006.

Djupt rörd läser jag inledningen. Hans familj befann sig strax utanför Dresden natten den 13 februari, när RAF under ledning av ”Bomber Harris” jämnade den gamla kulturstaden med marken. Vad han som fyraåring inte visste var att hans far som var pilot, befann sig i ett flygplan i luften ovanför Dresden just den natten. De hade fått krypterad order via radion, nämligen genom att man spelade Strauss ”Rosenkavaljeren” som utspelar sig i Dresden. Då visste flygbesättningen vart de skulle bege sig. Exemplet är en symbol för hur nära kultur och politik alltid befunnit sig i Tyskland, vilket är bokens tema. Till och med i bombregnet över Dresden.

Björn Sandmark