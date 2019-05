Jennifer Tuohisto Kokko: "Nu är det dags att ge sig ut i arbetslivet, med allt vad det innebär"

Maj är här, våren har varit på intågande i flera veckor. Solen lyser för det mesta, kvällarna är svala och grönskan är i full blom. Ja och så har vi såklart alla pollenallergiker som nyser i kör vilket är det största beviset på att våren är kommen.

Jag har alltid varit så allergisk på våren att ögonen är igenklibbade vilket innebär att jag missar alla andra vårtecken, jag får helt enkelt förlita mig på min allergi, halleluja!

Våren kommer även med nya utmaningar och möjligheter. Våren kommer ofta med en hoppfullhet, energi och viljan att förändra och förbättra. Vinterns mörker och kyla gör ofta människor mer tillbakadragna, initiativlösa och lite trötta och tråkiga och med vårens ljus är det meningen att det ska vända! Sen gör det ju inte alltid det men det är ju en annan historia.

Den här våren och denna månad är ändå lite speciell för mig. Just det här året så innebär våren extra mycket nya utmaningar och möjligheter.

Jag tar examen och är färdigutbildad. För mig, som alltid älskat skolan och som har pluggat hela mitt liv så känns det väldigt konstigt att kanske aldrig mer återvända till skolbänken. Ska jag jobba hela livet nu!? Det känns så, jag vet inte, oinspirerande. Jag är en kunskapstörstande person som alltid uppskattat skolan och skiner upp när jag kommer dit. Jag har varit en aktiv lyssnare, aktiv deltagare och alltid varit öppen för att diskutera och fundera. Jag älskar att lära mig, älskar att bredda min kunskap och vidja mina perspektiv. Är det slut nu?

Självklart behöver det inte vara över, lär gör man väl hela livet men jag är ändå rädd för att lära mig mindre och kanske bli en sådan där person som bara jobbar på, hänger med strömmen och vilar i vardagsrutinerna. Jag vill inte bli en sådan person, jag vill utvecklas, helst hela tiden!

Så i år är min utmaning att säga farväl till skolan och allt den gett mig under mitt liv. Säga farväl till kunskap på schema. Nu är det dags att ge sig ut i arbetslivet med allt vad det innebär. Denna vår kommer att leda till stora förändringar. Spännande, ja självklart. Lite läskigt också. Men jag har aldrig varit rädd för en utmaning, så nu kör vi livet! "Challenge your limits, don´t your challanges".

Jennifer Tuohisto Kokko