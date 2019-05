Lena de Veen: Game of Thrones är ett mentalt besök på gymmet

Men hur ska det nu bli, tänker jag, när rutan blir svart ett par sekunder innan eftertexterna och musiken börjar rulla igång. Nu när den stora striden är slut, nattkungen dödad och alla vita vandrare utplånade. Många fick sätta livet till, framför allt fotsoldaterna och bönderna som kommit för att strida för Winterfell. Men kungarna och drottningarna och riddarna lever. De flesta av dem i alla fall.

Det senaste avsnittet av Game of Thrones var ett dramatisk och nagelbitande avsnitt som gjorde mig helt utmattad. (Okej - i ärlighetens namn; det blev faktiskt lite tjatigt ett tag med allt svärdhuggande, springande hit och dit och splattret när de redan döda dog igen men det gick över när jätten tog sig in genom murarna.)

LÄS OCKSÅ: Lena de Veen: I den bästa av världar hade vi skyddat Josefin Nilsson

Nu är den långa natten över och striden vunnen. Redan. Med tre avsnitt kvar av säsongens sex. Visserligen är de långfilmslånga och mycket kan hända. Och det gör det säkert. Men vad? Hur har manusförfattarna valt att fylla tiden? Hur ska det bli mellan Jon Snow och Drakdrottningen? Kommer Cersei att döda sina bröder? Och Arya – vilken hjälte hon var… Blir det hon som sitter på tronen, kanske?

Jag är nog inte ensam om de här funderingarna. 17, 4 miljoner tittare såg premiären av sista säsongen i USA och här i Sverige kraschade streamingsajten HBO på premiärnatten för några veckor sedan. Liksom den gjorde när förra säsongen av serien hade premiär. Game of Thrones är den stora snackisen just nu. Tv-världen har inte sett dess like i engagemang och popularitet.

Överlag engagerar tv-serier oss mer än vanligt nu för tiden. Det är svårt att låta bli att förundras över det. Tv-mediets återtåg till rampljuset har verkligen blivit storstilad. För bara några år sedan dömdes den ut som ålderdomlig och döende till förmån för det nya, flashiga nätet. Men nu, när streamingtjänster och play-funktioner förnyat och utvecklat mediet, är tv-serier det stora samtalet på fester, middagar och i lunchrum. De har snabbt konkurrerat ut filmen som under många årtionden varit den överlägsna, prestigefyllda genren.

Vi lägger i snitt tre timmar per dag på tv-tittande. Ofta vet vi mer om fiktiva karaktärer och världar än om våra egna grannar, kanske till och med vänner och släktingar. Men vad är det som berör och lockar många av oss så mycket att vi väljer att tillbringa timmar, nästan motsvarande ett halvtidsjobb, varje vecka framför en skärm?

Har vi inga egna liv, tänker jag ibland, när jag sitter inbegripen i en diskussion om vem som slutligen kommer att sitta på järntronen i Game of Thrones eller får handlingen presenterad i en helt ny och för mig okänd tv-serie som en kompis rekommenderar.

Varför pratar vi inte om riktiga och viktiga saker i stället? Som att alla dessa pengar det kostar att producera alla dessa tv-serier vi lägger ner vår dyrbara tid på, i teorin hade kunnat förbättrat klimatet eller gett svältande barn mat? Bara den sista säsongen av ovan nämnda GOT kostade drygt 834 miljoner svenska kronor att producera.

Förmodligen finns det flera förklaringar. Medieteoretikern Marshall McLuhan som ofta brukar nämnas i sådana här sammanhang såg tidigt att mediet är budskapet. Han menade, bland annat, att när vi använder ett medium skapar det nya mönster och beteenden i oss som till slut avspeglas i det sociala livet.

Neuroforskaren Amanda Ellison menar att tv-serier som får oss att tänka till är bra för oss. Det vill säga de serier som bygger upp en spänning som pågår över flera avsnitt med olika berättartrådar - och där vi behöver hålla reda på vilka karaktärer som varit med i tidigare avsnitt och inte - stimulerar din hjärna och håller den frisk.

Det är väl det vi ser nu. Men jag tror också att tv-serierna förenar oss. Får oss att känna oss delaktiga. Tv-mediet och internet är våra nutida torg och caféer. En digital lägereld. Det är här många av oss väljer att samlas. Kanske för att vi upplever vår omvärld för otrygg, kanske för att vi har för lite tid och ork att bege oss ut i det verkliga livet. Kanske för att det här är den nya tiden.

För det stora antalet människor världen över finns det i huvudsak två platser, deras hem och den dit televisionen tar dem, skriver Anja Hirdman i sin nya bok Känslofyllda rum, den mediala socialiteten – att titta och beröras. Hon menar att tv-tittande kan ge oss en upplevelse av att vara omgivna av andra, precis som i en folksamling, samtidigt som det erbjuder en känsla av förtrolighet.

Den mänskliga utvecklingen går, liksom tekniken, ständigt framåt. Vi vill vidare och vi vill utvecklas, lära oss mer. Neuroforskaren Amanda Ellison menar att tv-serier som får oss att tänka till är bra för oss. Det vill säga de serier som bygger upp en spänning som pågår över flera avsnitt med olika berättartrådar - och där vi behöver hålla reda på vilka karaktärer som varit med i tidigare avsnitt och inte - stimulerar din hjärna och håller den frisk. Våra hjärnor behöver aktivitet och ju mer vi utmanar den, desto skarpare blir den. (Förutsatt att den inte befinner sig nära den ökända väggen, då behöver den vila.)

Tv-serier blir, med andra ord, som ett mentalt besök på gymmet. Det är kanske det vi söker när vi slår på tv:n eller datorskärmen för att kolla ännu ett avsnitt av vår favoritserie. Samma känsla som när vi kommer hem från ett gympass. Jag kan då absolut relatera till den känslan efter det senaste Game of Thronesavsnittet.

Lena de Veen