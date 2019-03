Lena De Veen: I den bästa av världar hade vi skyddat Josefin Nilsson

En kollega jag hade på den tiden när jag jobbade i skolvärlden började under en fikarast berätta om sina tonår i Stockholm under tidigt 1990-tal. Hon berättade om gängbildningar och kickersgäng och hur hon under en tid blev en måltavla för ett av dessa gäng. Kickers, kallades ju de gäng som drev omkring på stan på jakt efter ett lämpligt offer att låta all sin frustration, sitt missnöje, mörker och hat gå ut över.

De sparkade och slog och misshandlade sina offer. Just det här gänget bestod av en fem-sex tjejer med en ledare som av någon anledning hade ställt in siktet på min kollega, hon hade redan undkommit dem ett par gånger. En kväll stod hon i tunnelbanan med sina kompisar när det här gänget kom springandes nerför rulltrapporna med blicken riktad mot henne. Ledaren skrek: ta henne! med all sin kraft och gänget satte fart.

Kollegan var övertygad om att hennes sista stund var kommen, det fanns inte en chans att fly undan den här gången. Hon hade redan börjat huka sig när hennes vänner plötsligt bildade en ring runt henne. Ett skydd så att kickersgänget inte kunde nå henne.

Jag tänkte på den här historien, som berättades i ett fikarum för mer än tio år sedan och ganska snabbt sjönk ner i minnesbankens grumliga vatten, i helgen när jag såg dokumentären om Josefin Nilsson. Denna coola, glada kvinna som på 1990-talet var min och många andras förebild med sina sotiga ögon, sin starka scenpersonlighet och framför allt sin vackra, säkra röst. Vart tog hon vägen, egentligen? undrade jag i mitt stilla sinne när media rapporterade om hennes död för tre år sedan. Vad hände med henne?

I dokumentären som lades ut på SVT Play i helgen fick jag svaret. Det var inte byte av karriär, barnafödande eller livspusslet som tog hennes fokus och energi. Det var sviterna efter ett misshandelsförhållande. När dokumentären strömmat klart var det svårt att acceptera tragiken i att en sådan talangfull sångerska, fylld av glädje till konsten och livet, tystnade mitt framför våra ögon på grund av det våld hon utsattes för. Alltmedan förövaren fortsatte att leva och verka på sin scen.

Det är en berättelse som griper tag och dröjer sig kvar i mig, som hos så många andra de här dagarna. Jag kan inte släppa den. Jag följer med i det som skrivs i flödena på sociala medier, rapporteras på tv och radio och i kvälls- och dagstidningar. Och när jag om och om igen förundras, förtvivlas, över hur det är möjligt att bruka våld mot en annan människa på det sättet som berättas, att hysa sådant hat mot kvinnor.

Nu är Josefin Nilsson borta och en vill ju gärna tro att all denna kärlek, det enorma stödet men framför allt den upprättelse hon fått når henne dit hon gått. Men i den bästa av världar hade hon fått det med en gång. I den bästa av världar hade hon haft samhället bakom ryggen redan vid första slaget.

Och samtidigt få fortsätta sin verksamhet, hyllas av omgivningen, tilldelas medalj medan den sönderslagna och misshandlade till slut tystnar. Då glider plötsligt den här fikarumshistorien upp till ytan igen. Jag tänker att det är så här samhället bör fungera. När någon blir utsatt för våld, kränkningar, fula ord och nedsättande kommentarer då ska samhället skydda den utsatta, bilda en ring runt hen. Inte – och det här är viktigt – runt den som utsätter. Det är den som brukar våld och övergrepp mot andra som ska ifrågasättas. Inte den med alla sår och skador, benbrott och blåmärken.

Men sorgligt nog (ja, jag hittar inget annat ord) verkar det som att det är den kulturen som råder i vårt samhälle. När våld och övergrepp sker på arbetsplatser, skolgårdar och i hemmen är det ofta den utsatte som går undan, tystnar, byter boende, identitet, skola eller arbetsplats. Medan vi andra… ja, vad gör vi? Ser åt ett annat håll? Accepterar?

Tiden är en del av berättelsen

I den bästa av världar hade vi alla fördömt och förskjutit mannen som lät allt sitt hat och sitt mörker brisera över en annan människa så kraftfullt att det till slut nådde sitt syfte och fick henne att tystna. Inte sett en enda pjäs, ett enda tv-program, inte läst en enda intervju. I den bästa av världar hade vi alla vänt honom ryggen, avvisat - och visat honom - att vi inte accepterar. Bildat en ring runt den utsatta.

Kan vi inte försöka bygga en sådan värld?

Lena De Veen