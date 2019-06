Linnea Holgersson: Handtag, famntag, klapp eller kyss?

Varje gång jag ska presentera mig för någon ny så blir jag kallsvettig, får handsvett och tunnelseende.

När jag ska presentera mig måste alltid fokusera så himla mycket på: "Jag heter Linnea. Jag heter Linnea. Jag heter Linnea", att jag faktiskt aldrig hör vad den andra personen säger när hen presenterar sig. Detta resulterar i att jag senare måste be personen i fråga presentera sig igen, när vi har pratat ett tag och hunnit lära känna varandra.

Är det någon som känner igen sig i detta?

Varför ska det alltid bli så jäkla pinsamt när det väl är dags att träffa en ny person? Det bör också nämnas att detta alltid händer mig när jag måste presentera mig för en person som jag känner via en kompis. Att jag blir så nervös tror jag beror på att jag vet att den här personen är en person som betyder något för en person som betyder mycket för mig.

Det har heller inte blivit bättre av att jag numer bor utanför Sverige, och kulturaspekter blandas in i den redan pinsamma situationen. Mina vänner kommer från en bred mix av kulturer, alla med olika sätt hur det är okej och inte okej att hälsa på.

Om du vill köra på ett "safe card" så är den traditionella handskakningen ett bra sätt att hälsa på. Men i Sverige där det anses ganska normalt att skaka hand med någon man precis träffat och fortfarande anses som ett ganska informellt sätt att hälsa på, så anses det som alldeles för formellt i till exempel Nederländerna. Det är så man hälsar på sina nya kollegor eller sin chef, inte hur man hälsar på ens pojkväns kompis för första gången.

I Nederländerna så anses det normalt att kyssa tre gånger på kinden när man träffar någon för första gången. Det är det informella men lagom formella sättet att hälsa på.

När man verkligen känner någon bra i Sverige så är en kram på sin plats. I Nederländerna anses kramen vara det mest intima sätt man kan hälsa på. Det är bara så man hälsar på sin mamma typ. Så ni kan ju föreställa er hur stelt det var när jag skulle hälsa på min pojkväns kompisar, när jag kände att vi kände varandra bra nog, och gav dem en kram.

Ni vet de gångerna när man själv gå in för en kram, möts av ett handslag och får en knoge i magen

Sen finns de gånger där det bara blir…fel. Ni vet de gångerna när man själv gå in för en kram, möts av ett handslag och får en knoge i magen. Särskilt tydligt minns jag en gång från min tonårstid, i den åldern då man känner att när man gör bort sig får en att vilja sluta existera. Det var min brors konfirmation och vi gick i grupp ut från kyrkan. Prästen stod vid ingången för att hälsa alla hejdå. Hon skakade hand med alla som gick genom utgången och jag förberedde mig mentalt på ett handskak. Till min fasa drog hon undan handen och höjde den i höjd med hennes ansikte med handflatan mot mig i en… high five? Jag reagerade instinktivt, tänkte inte ens på den där handskakningen längre, och gav henne en riktigt högljudd high five.

"Gud välsigne dig" sa prästen något chockad, och jag insåg att var jag trodde hade varit en uppmuntrande high five, var egentligen ett tecken för välsignelse.

Så om ni ska ta något med er från den här krönikan så är det detta: vad ni än gör, kör inte på en high five om det inte 100 procent känns som rätt plats för en high five. Absolut inte i en kyrka.

Hiss: Jag vill påminna er alla hur viktigt det är med solkräm nu när det äntligen är juni. Det är inte snyggt eller skönt att bränna sig.

Diss: Jag vet inte hur det är i Sverige men i Nederländerna kryllar luften av pollen. Jag som aldrig brukar känna av det har reagerat starkt.

Linnea Holgersson