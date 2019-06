Linnea Holgersson: I år tar jag semester från sommarplanerna

Sommaren är den tiden på året då allt ska hända. Under juni, juli och augusti ska man ha tid att åka på semester som varar i flera veckor till ett soligt land, fira midsommar i en sommarstuga någonstans ute i skogen, gå på konserter och festivaler och ha ungefär en miljon grillkvällar. ’Vad har du för planer för sommaren?’ är en fråga som dyker upp så fort påsken är över. På tre ynka månader är det tänkt att man ska planera mer aktiviteter än vad många gör på ett helt år.

Reaktionerna jag får när jag säger: ’Jag har inga sommarplaner’ kan liknas med att säga ’Jorden är platt’. Sommaren har väl alltid varit en så pass helig tid på året att det nästan borde vara olagligt att inte ha ett fullpackat schema. När resterande året går ut på att fundera på när de ska sluta regna, eller varför det helt plötsligt blev becksvart klockan två på eftermiddagen, är det nog inte så konstigt.

Jag har alltid haft somrar som har varit planerade in i minsta detalj. Det är nästan så att året definierats utifrån hur kul sommaren har varit och jag minns ofta tillbaka på åren som gått genom att tänka på hur den sommaren var.

Starkast är nog sommarminnena från när man var barn. Då när sommaren var så tydligt markerad med något så lyxigt som ett sommarlov. Att ha vecka efter vecka med ledig tid ger såklart sommaren en viss glans.

Anledningen varför jag har helt gett upp att planera min sommar med semesteraktiviteter i år, är kort och gott för att jag har köpt en lägenhet, och kommer att spendera cirka all ledig tid med att renovera och flytta in, komma i ordning. När vi väl är klara med det så kommer det nog vara lagom till slutet av augusti och sommaren är över. Jag har helt enkelt inte haft råd att planera in något. Som ni säkert vet så är det inte billigt att köpa en lägenhet som också måste renoveras.

Tanken på att inte planera in någon typisk sommarplan har varit deppigt. Förra sommaren tog jag till och med i så pass att jag planerade ett helt midsommarfirande för alla mina utländska vänner, för att sommaren kändes helt enkelt inte som sommar utan midsommar.

I år har jag som sagt inte tid eller råd att planera min sommar, men samtidigt som det känns trist, så har det faktiskt känts rätt skönt. Sommaren kommer ofta med mycket som är kul, med att se nya platser, träffa nya människor, men samtidigt så kommer också sommaren med ganska mycket stress och måsten.

Kanske kan det vara ganska skönt att njuta av sommaren bara som den är, utan att planera in för mycket? För jag kommer såklart njuta av sommaren, njuta av ljusa, ljumna kvällar, kvällsbad och en klarblå himmel. Jag kommer helt enkelt bara ta sommaren som den kommer i år, och det känns ganska skönt.

