Linnea Holgersson: Till alla er som inte ville bli ignorerade under måndagsfikan

Jag har alltid varit ganska sen med trender. Det är säkert väldigt otrendigt att säga så, men eftersom jag är sen med trender så är det väl okej om jag säger så.

Jag var till exempel sist med att skaffa MSN (en messenger-funktion populär under 2000-talet). Det var faktiskt inte ens jag som skaffade MSN åt mig själv, utan det var min kompis som skaffade det åt mig eftersom hon var så trött på att hon inte kunde chatta med mig.

Jag var också sen med att skaffa Facebook. Och nu när det är trendigt att ta bort sin Facebook, så lär jag väl göra det om cirka fem år.

Som rubriken kanske implicerar, så var jag också sist med att börja att se Game of Thrones. Behöver jag ens förklara vad det är? För er som är senare än mig att börja kolla på Game of Thrones, eller vad de också kallar GOT, så är det en OTROLIGT populär fantasyserie.

Det är medeltida miljöer, drakar, kungar, och halshuggningar hit och dit. Och precis som med alla andra otroligt populära trender, så har jag självklart varit sist på bollen. Men det har egentligen inte påverkat mig särskilt mycket, inte för ens säsong 8 släpptes.

Jag var som luft för att jag inte visste hur många drakar som fortfarande levde eller vilken karaktär som skulle äntligen få sitta på järntronen.

Anledningen varför jag började kolla på GOT, var för att sedan ungefär 8 måndagar tillbaka så har jag blivit, i princip, exkluderad i konversationer med mina kollegor, mina kompisar och från min pojkvän.

Så för att kunna hänga med, var jag bara tvungen att mentalt ställa in mig på att se GOT. Jag älskar serier, men att veta att jag kommer sätta mig ner och fastna framför något som redan är 8 säsonger in, och att de senare avsnitten är så långa som 1,5 timme, får mig att vilja hyperventilera i en påse.

Den hör krönikan borde väl kanske ha släppts för några veckor sedan, eftersom sista avsnittet av Game of Thrones visades i måndags, men eftersom denna serie nu är högst relevant i mitt och många av er som också föll för detta sociala grupptryck, så kommer serien att vara högst relevant i 8 säsonger.

Egentligen är det ganska (eller väldigt kanske många av er tycker) fjantigt att något så obefintligt som en serie kan få en att känna sig så utanför. Men vi människor vill vara en del av flocken.

Om alla går åt höger, så är det inte många som går åt vänster. Vi vill hänga med, och veta vad alla pratar om. Men för vissa av oss så tar det bara lite längre tid innan vi bestämmer oss för att hänga på tåget.

Så till alla er som likt mig är ignorerade under måndagsfikan, eller som lämnat sociala medier för att undvika spoilers: ni är inte ensamma och vi ska ta oss genom de här 8 säsongerna tillsammans.

Hiss: Att det äntligen är ljust ute hela kvällen. Gör det så mycket enklare att orka med allt tråkigt man måste göra efter jobbet: diska, tvätta, städa och så vidare.

Diss: ’Snart vänder det’ som min kära pappa brukar säga.

Linnea Holgersson