Magnusson: "För alla brustna drömmar och det lilla skröpliga – jag ska aldrig tvivla på Jesper Ollas magkänsla igen"

Det började med en bisats.

– Det vore helt magiskt att lyckas i år efter allt som har hänt, och jag har en jäkla skön magkänsla.

Jo, tjena.

Leksands IF hade visserligen börjat vinna matcher på andra sidan nyår, men herregud: de var ju laget som för inte särskilt längesen förlorade mot Pantern på hemmaplan, blev förnedrat på samma is mot Tingsryd, som nollades av Västervik och som bara inte kunde vinna under den där skräcktrenden i höstas.

Vad skulle i så fall den där magkänslan innebära? En tredjeplats i Hockeyallsvenskan? En hedervärd insats i slutspelsserien? För inte kunde väl det här ihåliga, sargade laget nå längre än så?

Jag borde ha lyssnat mer på vem som uttalade de där orden. Jag borde ha förstått.

Jesper Ollas har spelat fler kval för Leksands IF än vad som lär vara hälsosamt, med tanke på den mentala nötningsprocess det innebär att spela ödesmatcher för en klubb som på senare år hittat det ena mer spektakulära sättet än det andra att förlora dem på.

Ollas spelade i fem raka, misslyckade kvalserier (2006-10).

Klart (#) sjutton, att han visste vad han talade om.

Men vem kunde tro det här?

Leksand var utdömt när de förlorade historisk usla nio raka matcher före jul. Av spelet jag såg då hade jag aldrig någonsin kunnat tro att de blåvita skulle kunna utmana om en SHL-plats till våren. De var för virriga i sitt försvarsspel, hade ingen målvakt som övertygade och spelarna såg desillusionerade ut.

Men efter alla mer eller mindre spektakulära fiaskon de senaste decennierna borde jag ha lärt mig att Leksands IF alltid kommer tillbaka. Många trodde att daladansen var över för gott redan vid degraderingen 2001 – efter ett halvt sekel i högsta serien – då marknadskrafterna allt mer började sätta sina klor i svensk ishockey. Kunde ett bonngäng från skogen verkligen hävda sig i eliten på den här sidan millennieskiftet?

Men responsen blev massiv och ett år senare var Leksand tillbaka i elitserien. De har blivit tvungna att starta om i allsvenskan många gånger sedan dess, och säsongen 2018/19 avancerar LIF upp i högsta serien för femte gången på 2000-talet. Alla dessa brutala omsättningskast och ekonomiska trångmål borde sedan länge ha slagit sönder förutsättningarna för att etablera sig i eliten, där de styrande gör allt för att slå in finansiella kilar i ett trögflytande uppflyttningsystem mellan Hockeyallsvenskan och SHL.

I den kampen står landsortsföreningen Leksands IF enad med värsta rivalen Mora IK. Klubbdirektören Peter Hermodsson överväger sin framtid i MIK nu, men jag hoppas att han fortsätter. Hans röst behövs i ishockeysverige, hans rakryggade förhållningssätt gentemot SHL har varit sunt, hans ifrågasättande om allt ifrån arenakrav till upp- och nedflyttningssystem tror jag har bidragit till ligans reformvilja i vinter. Det är långt fler än bara Mora IK och dess supportrar som ska vara tacksamma för Hermodssons enträgna arbete.

Att Leksands IF å sin sida gång efter annan lyckas samla ny kraft ska förstås tillskrivas en närmast overkligt stor supporterskara runtom i landet. SM-gulden på 60- och 70-talen och hjältenamn som Lassas, Nilsson, Söderström, Åhlberg, ”Abris”, Brasar, Labraaten, Jax, ”Sigge” och Bergqvist har förstås lagt grunden till fanskulten. Och av någon anledning tycks den ha stärkts under alla de tunga åren.

Leksands avancemang 2013 föregicks av en ekonomisk kris där en rekonstruktion räddade föreningens existens, men som också ska sägas förargade många motståndarfans och i någon mån solkade LIF:s helylle-image.

Innan miraklet i Örnsköldsvik 2016 hade Leksand legat sist i Hockeyallsvenskan på hösten, sparkat tränaren och tagit sats mot ett omöjligt mål.

Den här säsongen var laget utdömt och bara tre poäng ifrån negativ kvalplats i januari. Leif Carlsson sparkades och laget fick in Roger Melin som en trygg punkt i all turbulens. Det – i kombination med Tobias Forsbergs svåra skada – svetsade samman en grupp som fick allt att stämma på vårkanten. Till slut behövde de bara fem matcher på sig för att manövrera ut ett SHL-lag som ett halvår tidigare sannolikt hade vunnit i fyra raka.

”Det är i motvind draken lyfter”, brukade Björn Doverskog mässa.

Tjugo år efter att den legendariske klubbdirektören gått ur tiden och lagom till föreningens 100-årsjubileum tar Leksands IF klivet upp i SHL igen.

På Tobias Forsbergs 31:a födelsedag.

Jag ska aldrig tvivla på Jesper Ollas magkänsla igen. Den här sagan kunde bara sluta på det här sättet – i Mora av alla ställen.

Klockan halv två på natten till lördag stod ett par tusen jublande, sjungande fans och välkomnade hem sina kvalhjältar hem till Tegera Arena. Att tala om supportrars betydelse för en klubb blir lätt klyschigt, men i Leksands IF:s alla fall är det fansen som har fått den blåvita kolossen att resa på sig. Som ger ekonomiska förutsättningar, framtidstro och framåtrörelse.

Det här var en seger för alla dem som har åkt på långväga bortaresor genom åren – bara för att kom hem besvikna.

För alla sömnlösa nätter, brustna drömmar och tappat hopp.

För det lilla skröpliga.

För dig.