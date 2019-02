Sara Thunmarker Telde: En hyllning till starka kvinnor

Det kan du lita på att punkprinsessan Zandra Rhodes tagit fasta på. Hennes hem fullkomligen sprakar i regnbågens alla färger. Hon klär sig alltid i sin egen spektakulära design, och känns igen på sitt knallrosa hår. Ingen minimalism här inte!

En annan som också kan sägas representerar "More is more" är Lena Lagestam i Koppslahyttan. Här finns driv och engagemang så att det sprutar åt alla håll.

Att Linda Mankefors var en cool donna visste vi på redaktionen förstås redan sen innan - hon är ju en av våra högt värderade kollegor. Men att hennes attityd var på den nivån som fotona reportaget om hennes makeover visar, förvånade inte bara oss som var med utan också henne själv. Vilken utstrålning!

Sist, men verkligen inte minst, vill jag lyfta Cornelia Engström, som blev så less på tjejers kroppskomplex och de sexuella trakasserier de måste utstå, att hon bestämde sig för att göra något åt det. Vore jag lärare eller kurator till tonåringar, skulle jag genast lyfta telefonen till Cornelia och boka in henne för en föreläsning. För hennes budskap bör upprepas många gånger: Du är mer än en kropp och du duger som du är.