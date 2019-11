KS säger ja till höghus på Åkerö – V och BP yrkade avslag: ”Vi har lyssnat på invånarna och folk vill inte ha sex våningar”

En grävmaskin har under den senaste månaden förvandlat husen till stenhögar. Planen är att rivningsarbetet och saneringen av området vid rondellen på Åkerö ska vara klart före årsskiftet.

Den nya detaljplan som ska möjliggöra bygget av cirka 60 bostadsrätter fick klartecken av kommunstyrelsen under måndagen.

– Vi har fattat beslut om det här under flera år, säger Ulrika Liljeberg.

Projektet är ifrågasatt och när detaljplanen var ute på samråd i januari blev det troligen rekord i antal synpunkter på en detaljplan.

Störst kritik fick den tänkta höjden på byggnaderna. I det ursprungliga förslaget var högsta bygghöjd åtta våningar och 29 meter höga hus.

Efter samrådet tog politikerna till sig av synpunkterna från både myndigheter och allmänhet och sänkte det maximala antalet våningar till sex och en nockhöjd på 26 meter.

Det lades även till riktlinjer som säger att fasaderna ska vara varierade och faluröda med grå detaljer samt att det måste vara sadeltak på husen.

Under sommaren var det nya förslaget ute på granskning. Även den här gången kom det in ett stort antal yttranden (146 stycken) som till mångt och mycket innehöll det samma synpunkter som under samrådet.

Många ansåg att en sänkning med två våningar inte räcker och att byggnaderna kommer bli för dominanta. Men inga ytterligare förändringar gjordes efter granskningen och utskottet för samhällsbyggnad har ställt sig bakom förslaget.

Kommunstyrelsen var inte enig i sitt beslut. Både Vänsterpartiet och Bygdepartiet yrkade avslag för detaljplanen.

–Vi anser att det blir alldeles för högt med sex våningar och det har vi varit tydliga med från början, säger Gunnar Fälldin (BP) och poängterar att partiet inte är emot att det byggs på platsen.

Ordförande för Vänstern i Leksand Kajsa Fredholm förklarar att hennes parti vill sätta en gräns på fyra våningar.

– Vi har lyssnat på invånarna och folk vill inte ha sex våningar, säger hon.

I granskningsutlåtandet hänvisar kommunen till att bristen på bostäder hindrar målet med att bli 18 000 invånare och att det behöver byggas på höjden för att kunna nyttja marken effektivt.

Kommunen har kommenterat synpunkterna och gör då bedömningen att "bebyggelsen kommer bli ett attraktivt nytillskott till Leksands bebyggelse". Och att "den nya bebyggelsen speglar samtidens stadsbyggnad och bildar en ny intressant årsring i bygdens historia".

Nu återstår bara att kommunfullmäktige ska anta den nya detaljplanen den 25 november. När den sedan vunnit laga kraft kan fastighetsbolaget Lillskär dra igång byggprojektet.