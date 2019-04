Almapriset till flamländsk författare: "Gestaltar med filmisk närvaro"

Bart Moeyaert debuterade redan som 19-åring som författare med romanen "Duet met valse noten". Sedan dess har denne produktive författare skrivit mer än 50 böcker – allt från bilderböcker till poesi. Han skriver också tv-manus och pjäser och undervisar i kreativt skrivande.

"Bart Moeyaerts förtätade och musikaliska språk vibrerar av undertryckta känslor och outtalade önskningar. Med filmisk närvaro gestaltar han ögonblick där relationer ställs på sin spets samtidigt som berättelsernas komplexitet pekar på vägar vidare", skriver juryn i sin motivering.

– Jag älskar er! Åh, det är fantastiskt, sade en klart överväldigad pristagare när juryns ordförande Boel Westin ringde upp för att berätta att han fått priset.

Årets Almapristagare Bart Moeyaert är inte ute efter att gestalta idyller, eller klichébilden av den rena, oskuldsfulla barndomen, konstaterar juryn. I en av de få böcker som finns utgiven på svenska, "Kärleken man inte förstår", skildras en trasig familj i upplösning – sedd genom en 15-årings ögon.

Moeyaerts passionerade intresse för musik avspeglas på olika sätt i hans författarskap. Flera av hans böcker har inspirerats av genrer eller låtar, bland annat Nancy Sinatras "These boots are made for walking" ("De melkweg" som kom 2011).

– Bart Moeyaerts skildringar är inte svartvita, här finns inga enkla uppdelningar mellan gott och ont, mellan hjältar och skurkar. I stället sätter han komplexa förhållanden under lupp. Motiven för personernas agerande finns i berättelsernas utkanter, säger Katarina Kieri, ledamot i Alma-juryn, om pristagarens författarskap.

Efter 18 år har Almapriset nått internationell ryktbarhet, åtminstone bland barn- och ungdomsförfattarna och deras förlag. Numera brukar pristagarna känna till att de funnits på listan över de nominerade, i år 246 kandidater från 54 länder.

Fjolårets pristagare, amerikanska Jacqueline Woodson, har några råd att ge sin efterföljare. Bland annat att tänka ut ett bra svar på frågan om vad han vill göra för prissumman, fem miljoner kronor. Själv valde hon att köpa mark och starta ett residens för svarta konstnärer – Baldwin for the Arts – norr om New York. Nästa år ska de första författarna bo och arbeta där.

– På det sättet bidrar Alma till att förändra hur vi ser på kultur i USA och världen, säger Jacqueline Woodson i en kort intervju på Almaprisets hemsida.

Bart Moeyaert tar emot priset vid en ceremoni i Stockholms konserthus den 29 maj i år.

Erika Josefsson/TT

Sara Ullberg/TT

Fakta: Almapriset

Astrid Lindgren Memorial Award, Almapriset, är med sina fem miljoner kronor världens största litteraturpris för barn- och ungdomslitteratur.

Priset delas ut till författare, berättare och illustratörer som belönas för sitt livsverk. Det kan också ges till läsfrämjande organisationer. Priset har ännu inte gått till någon renodlad muntlig berättare eller dramatiker. Den yngste pristagaren, australiske Shaun Tan, var 37 år när han fick priset 2011.

Fakta: Almapristagare

De senaste fem åren har priset gått till:

2018 Jacqueline Woodson, USA

2017 Wolf Erlbruch, Tyskland

2016 Meg Rosoff, USA, bosatt i Storbritannien

2015 Läsorganisationen Praesa, Sydafrika

2014, Barbro Lindgren, Sverige

Fakta: Bart Moeyaert

Flamländske Bart Moeyaert debuterade 1983, blott 19 år gammal, med "Duet met valse noten". Han har översatts till mer än 20 språk. En av få böcker som finns utgivna på svenska är "Het is de liefde die we niet begrijpen", "Kärleken man inte förstår".

Dramat "Blote handen" från 1995 har belönats med Deutscher Jugendliteraturpreis och självbiografiske "Broere" har tilldelats Woutertje Pieterse Prijs.

Sedan 1995 är Bart Moeyaert författare på heltid. Han skriver tv-manus och pjäser och har översatt flera romaner. Han är bosatt i Antwerpen i Belgien.

Moeyaert har nominerats till Almapriset varje år sedan 2002.