Daladuon omtumlade efter vinsten på Grammisgalan: "Känns väldigt stort"

Det var på torsdagskvällen som Grammisgalan ägde rum på Cirkus i Stockholm och svensk musiks främsta insatser under 2018 skulle premieras. Duon Bengan Jansson och Per Gudmundson var nominerad i kategorin Årets folkmusik tillsammans med Hazelius & Hedin, Lena Jonsson, Sara Ajnnak och Åkervinda.

Och det var Dalamusikerna som tog hem kategorin till slut.

- Vi var ganska omtumlade när vi gick upp. Vi var i ett sådant fin sällskap bland de nominerade. Vi bara glodde på varandra när de läste upp våra namn. Men med ödmjukhet måste man få vara glad i alla fall, det är otroligt roligt att få den här uppskattningen efter så många år, säger Bengan.

Albumet de vann en Grammis för heter "Hjeltamôs" och består av traditionell folkmusik. Att det är den sidan av svensk folkmusik som premieras glädjer duon.

- När det snackas om tradition så blir det lätt synonymt med musealt. Men så ser inte vi på det. Det är en kunskap som förmedlas och när den spelas så är det i nuet, det kan inte undgå att vara samtida. Det är kul att känna att det förstås av vår publik samt men den här Grammisnomineringen. Det känns väldigt stort, säger Per.

Vad betyder det här för er?

- Livet går ju vidare med eller utan Grammis. Vi hoppas vi kan fortsätta spela vår musik och kanske hitta på nya saker, men inte för sakens skull utan för att vi längtar efter att spela.

Galan i Stockholm såg Robyn och Seinabo Sey ta hem priser i de stora kategorierna. Både Per och Bengan har besökt galan tidigare och gillade årets tillställning.

- Det är ju väldigt mycket en manifestation för de populärmusikaliska uttrycken men jag har respekt för galans bredd och de olika genrer som representeras där. Det var god mat och dricka och på efterfesten gick vi och minglade med kompisar som var där, säger Per.

Flera dalamusiker var nominerade men fick gå hem tomhänta. Larz-Kristerz var nominerade till Årets dansband med i den kategorin vann Blender. Patrik Sandon från Leksand var nominerad till Årets klassiska tillsammans med The Nordic Baroque Band men där vann Zilliacus/Raitinen/Forsberg, Amanda Maier.

Slutligen var också Viagra Boys, med Falubördiga trummisen Tor Sjödén, nominerade till Årets rock, som till slut vanns av Hurula.

Här är alla vinnare på Grammisgalan:

Årets album: Seinabo Sey: "I’m a dream"

Årets artist: ZE.

Årets nykomling: Imenella

Årets låt: Robyn: "Missing u"

Årets pop: Robyn: "Honey"

Årets alternativa pop: Sarah Klang: "Love in the milky way"

Årets rock: Hurula: "Oss är allt"

Årets hiphop: Jireel: "18"

Årets hårdrock/metal: Tribulation: "Down below"

Årets elektro/dans: Neneh Cherry: "Broken politics"

Årets dansband: Blender: "Gambla litegrann"

Årets visa/singer-songwriter: Slowgold: "Mörkare"

Årets jazz: Amanda Ginsburg: "Jag har funderat på en sak"

Årets folkmusik: Per Gudmundson & Bengan Janson: "Hjeltamôs"

Årets klassiska: Zilliacus/Raitinen/Forsberg, Amanda Maier: "Volume 3"

Årets barnalbum: Barnkammarboken: Gullan Bornemark: "Mina egna favoriter"

Årets kompositör: Ludwig Göransson: Childish Gambino med flera

Årets textförfattare: Seinabo Sey: "I’m a dream"

Årets producent: Simon Superti: Adel, Dani M

Årets musikvideo: Gustaf Holtenäs (Jenny Wilson: "Rapin")

Årets hederspris: Avicii

Årets specialpris: Jan Hansson