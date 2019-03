Här är de nominerade till årets Dalecarlia Music Awards - Stiko Per Larsson en av favoriterna

Det är för sjätte året i rad som Dalarnas egen Grammisgala, Dalecarlia Music Awards, arrangeras för att utse det bästa inom länets musikliv under året som gått.

Årets gala kommer att äga rum den 13 april på Falun Bowling & Krog.

- 2018 var ytterligare ett starkt år för musiken i Dalarna och årets nomineringar visar verkligen att vi har otroligt starka aktörer i alla genres och musikaliska yttringar. Allt från lokalt, nationellt och internationellt. Det är unikt för en svensk region i vår storlek, säger Pelle Andersson, juryns ordförande, i ett pressmeddelande.

Totalt kommer man att utse en vinnare i tretton olika kategorier. Stiko Per Larsson som tävlade i Melodifestivalen förra året samt släppte nytt album är nominerad i tre kategorier: årets artist, årets album och årets liveupplevelse. I lika många kategorier är debutanten Broder Henrik Rapp nominerad, han kan bli årets artist, årets album och årets låt på galan.

Anna Ihlis tolkade Erik Axel Karlfeldts dikter på albumet "Avskedet 1864 - 2018" som hon också turnerade med, för det är hon nominerad till både årets artist och årets album. Duon Bengan Jansson och Per Gudmundsson vann en Grammis för Årets folkmusik i februari, nu kan de vinna samma pris igen på Dalecarlia Music Awards.

Förutom prisutdelning så kommer galan också bestå av artistuppträdanden. I år står Skott, John Lindberg Trio, Good Harvest, GAUPA, Follow Him To the End Of The Desert och Radium Grrrls på scenen.

Här är de nominerade till årets Dalecarlia Music Awards:

Årets arrangör:

Broken Dreams

Dalhalla

Gamrocken

Lilla Helfvetet

Årets artist:

Anna Ihlis

Broder Henrik Rapp

Stiko Per Larsson

Violet Days

Årets band:

GAUPA

Greenleaf

Letters From The Colony

State Of Sound

Årets album:

Anna Ihlis - Avskedet 1864 - 2018

Broder Henrik Rapp - Är vi underhållna nu?

Letters From The Colony - Vignette

Stiko Per Larsson - Titta vi flyger

Årets låt:

Broder Henrik Rapp - Svarta Hem

GAUPA - The Drunk Autopussy Wants To Fight You

Raketklubben - Industristad

Violet Days - Just A Little

Årets musikvideo:

Greenleaf - Good Ol’ Goat (Peder Bergstrand)

Karin Park - Blue Roses (Karin Park & Olle Lundin)

Prop Dylan feat. Promo - Life Mission (Kristoffer Davidsson)

Raketklubben - Industristad (Sandra Eriksson)

Årets folkmusik:

Bullermyrens Spelmanslag

Lyset I Forsen

Per Gudmundsson och Bengan Jansson

Tibble Transsibiriska

Årets klassiska:

Dala-Floda Operafest

Hillevi Martinpelto

Josef Rhedin

Vattnäs Konsertlada

Årets producent:

Alexander Backlund

Emma Andersson

Karin Park

Patrik Staffansson

Årets liveupplevelse: (vinnaren röstas fram av tidningens läsare)

Good Harvest - Julkonserter med Dalasinfoniettan

Moneybrother på Magasinet

Sabaton på Sabaton Open Air 2018

Stiko Per Larsson - Vandringsturnén 2018

Även pris till årets nykomling, juryns hederspris och årets gästpris delas ut men de kategorierna har inga nominerade. Priset för årets interaktiva ljudproduktion delas inte ut detta år.