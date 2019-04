Stiko Per blev årets artist – här är alla vinnarna på årets Dalecarlia Music Awards

Årets upplaga av Dalecarlia Music Awards var den sjätte i ordningen men första gången som den arrangerades på Falun Bowling & Krog. Galan startades 2014 för att uppmärksamma och hylla Dalarnas musikliv.

Stiko Per Larsson och Anna Ihlis tog hem de tunga kategorierna årets artist och årets album. Stiko Per hade ett uppmärksammat år då han tävlade i Melodifestivalen, släppte nytt studioalbum samt drog iväg på sin sista Vandringsturné till förmån för Barncancerfonden.

► Se vår livesändning av galan i sin helhet här:

Anna Ihlis vann för albumet "Avskedet 1864-2018" där hon tonsatte Erik Axel Karlfeldts dikter och blev bland annat tilldelad högsta betyg i Dagens Nyheter för skivan.

Duon Bengan Jansson och Per Gudmundsson vann tidigare i år en Grammis för Årets folkmusik och på lördagen vann de pris igen i motsvarande kategori på Dalecarlia Music Awards.

Juryns hederspris gick i år till musikern och arrangören Mia Mästerbo för att hon "satt avtryck på Dalarnas musikliv och framförallt inspirerat mängder av unga personer att arrangera konserter eller spela i band".

Priset för Årets liveupplevelse är en kategori där vinnaren inte bestäms utav en jury utan i stället är det tidningens läsare som röstar fram prismottagaren. I år gick priset till Sabaton som i vanlig ordning gjorde ett uppskattat framträdande på egna festivalen Sabaton Open Air i Falun i augusti förra året.

Förutom prisutdelning så uppträdde även Skott, John Lindberg Trio, Good Harvest, GAUPA, Follow Him To The End Of The Desert och Radium Grrrls på galan.

Här är alla vinnarna på Dalecarlia Music Awards 2019:

Juryns hederspris: Mia Mästerbo

Årets klassiska: Josef Rhedin

Årets folkmusik: Per Gudmundsson och Bengan Jansson

Årets arrangör: Dalhalla

Årets video: Karin Park - "Blue Roses" (Karin Park & Olle Lundin)

Årets låt: Violet Days - "Just A Little"

Årets artist: Stiko Per Larsson

Årets band: Letters From The Colony

Årets album: Anna Ihlis - Avskedet 1864-2018

Årets producent: Patrik Staffansson

Årets liveupplevelse: Sabaton