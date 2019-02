Ulf Lundén: Mary Anderson – en facklig pionjär i USA sorgligt bortglömd i Sverige

Jan-Ewert Strömbäck kan verkligen sitt ämne. Förutom levnadsteckningen av Mary Anderson väver han in den långa fackliga kampen i USA och berättar om den arbetarrörelse som fortfarande finns kvar i staterna.

Detta är en berättelse om det andra Amerika, det som faktiskt kom ut i offentlighetens strålkastarljus i samband med det senaste presidentvalet när Bernie Sanders utmanade Hillary Clinton som Demokraternas presidentkandidat.

Jan-Ewert Strömbäcks bok lägger till en viktig pusselbit av den svenska emigrationen till USA. Vi behöver en mer korrekt historieskrivning än den som Vilhelm Mobergs utvandrarepos har gett oss.

Det var inte fattiga bönder som emigrerade utan majoriteten bestod av fattiga arbetare från storstäderna som lämnade landet för att söka lyckan på andra sidan Atlanten. Om Vilhelm Moberg hade skrivit ett skönlitterärt verk om fackföreningskämpen Mary Anderson så hade vi kanske haft ett helt annat kollektivt minne av den stora utvandringen till Amerika.

Hur många känner till henne i dag i den svenska arbetarrörelsen? Om jag däremot säger Joe Hill då nickar säkert många fler igenkännande åt namnet.

Det föll sig också så att Mary Anderson faktiskt blev verksam på platser där Joe Hill verkade som inspiratör för strejkande arbetare.

Fattigdomen och arbetslösheten i Sverige gjorde att drygt en miljon invånare utvandrade till Amerika under perioden 1850-1920. För Mary Anderson från Saleby i Västergötland började färden mot Amerika i slutet av 1880-talet. Hon var då 16 år gammal. Hennes äldre syster Anna hade redan emigrerat. Mary fick till en början arbeta som diskerska i ett skogshuggarläger.

Helt tveklöst gjorde Mary Anderson en stor facklig karriär. Hon såg bland annat till att arbetsrätten förändrades och blev därefter chef för Kvinnobyrån vid arbetsmarknadsdepartementet.

Hon tog sedan tjänst som piga i olika hushåll. Mary flyttade tillsammans med de äldre systrarnas familjer till Chicago. Här fanns viktiga historiska hållpunkter som lade grunden till firandet av Första Maj. Många svenskamerikaner arbetade i Pullmans verkstäder för järnvägsvagnar men Mary Anderson jobbade i stället inom konfektionsindustrin. Hon sydde byxor på löpande band.

När Mary var 21 år gammal började hon arbeta på en skofabrik. Det var här som hennes fackliga aktiviteter tog fart på allvar. Hon blev snart vald som kassör och sedan som ordförande för Stitchers Local 94 inom International Boot and Shoe Workers union.

Helt tveklöst gjorde Mary Anderson en stor facklig karriär. Hon såg bland annat till att arbetsrätten förändrades och blev därefter chef för Kvinnobyrån vid arbetsmarknadsdepartementet. Det var president Woodrow Wilson som utnämnde henne 1920 till chef för den då nyinrättade myndigheten Kvinnobyrån inom arbetsmarknadsministeriet. Hon behöll denna post under 24 års tid under fem presidenter och ansågs under mellankrigstiden vara en av de mest inflytelserika kvinnorna i amerikansk statstjänst.

Men det var ingen politiskt övertygad skandinavisk socialdemokrat som hamnade i den amerikanska fackföreningsrörelsen, skriver Jan-Ewert Strömbäck. Hon skrev i sina memoarerna att det var mest av en tillfällighet som hon gick med i facket. Hon ville bryta sin isolering och hitta nya vänner.

Mary Anderson lärde sig på mycket kort tid en effektiv facklig retorik och argumentationskonst. Mary insåg betydelsen att stanna på ett arbete och med hjälp av fackliga förhandlingar försöka skapa bättre arbetsförhållanden och höjda löner. Kollektivet gick före det egna egot.

Mary blev kvar som chef för Kvinnobyrån vid arbetsmarknadsdepartementet och rådgivare åt fem presidenter innan hon gick i pension 1944. Författaren Jan-Ewert Strömbäck konstaterar att det inte finns någon annan svensk-amerikansk kvinna som ens kommit i närheten av en sådan omfattande och långvarig karriär i den amerikanska administrationen.

Enligt en feministisk organisation på 1930-talet var Mary Anderson mer berömd i USA än Greta Garbo. Och ändå så okänd i Sverige. Dåvarande statsministern Tage Erlander skickade ett telegram på hennes 90-årsdag men någon annan uppmärksamhet har hon knappast fått. I Jan-Ewert Strömbäcks reportageessä är hon mycket närvarande i början och i slutet av boken. Däremellan berättas mycket om bland annat arbetarhistoria, Joe Hill och Chicago. Nu återstår en omfattande biografi om hennes liv och gärning? Vem kommer att skriva den?

Recensionsfakta: Alla presidenters Mary – om svenskamerikansk kvinnokamp av Jan-Ewert Strömbäck

Utgiven av Recito förlag