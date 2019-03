West of Eden plöjer inga nya fåror

De första låtarna på nionde studioalbumet från West of Eden skrevs under en turné i Kina 2017. Där väcktes även idén att göra albumet i Skottland och England med musiker därifrån.

Under en kort turné förra sommaren blev det av. 17 låtar spelades in och tolv av dem, bland annat några instrumentella, hamnade på Flat Earth Society.

Jenny och Martin Schaubs titellåt om en kvinna, som går med i "platta jordens sällskap" då sanningar visar sig vara lögner när den hon älskar gör slut, anslår tonen.

Den är vacker. Men också rätt dyster. Och ganska förutsägbar.

West of Eden från Göteborg, av många ansett som nutidens främsta band inom brittisk och keltisk folkmusik, plöjer inga nya fåror.

Kanske hade det behövts för att "West of Eden Society" skulle ha växt i Sverige?

Fler upptempolåtar som The Dwindling of the Day och första singelsläppet Old Miss Partridge hade nog räckt en bit vägen.

Å andra sidan, för den med minsta intresse för den här genren är albumet örongodis.

Hans Bloom

Recensionsfakta:

West of Eden

Flat Earth Society

(West of Music)