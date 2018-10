Amanda Högberg från Dalarna vann Student-Oscar i natt – "Helt galet"

Det svenska bidraget "Get ready with me" har vunnit det främsta priset i sin kategori på den årliga galan Student Academy Awards. Filmen är regisserad av Jonatan Etzler. Manuset är skrivet av Amanda Högberg och Axel Nygren. Samtliga studerade på Stockholms Dramatiska högskola och filmen var deras examensarbete.

Konkurrensen är förstås stenhård i sammanhanget. Varje filmskola som är med i den internationella filmskoleorganisationen, väljer ut en film som ska anmälas till Student-Oscar. Ungefär 1500 filmer från hela världen kom in till tävlingen. Efter den första gallringen hamnade "Get ready with me" på en shortlist med tolv andra filmer.

Därefter blev sju av dem nominerade, sedan en av tre filmer som tävlar om pallplatserna, guld, silver och brons. Galan var natten mot fredag och det blev vinst för det svenska student-bidraget. DD når Amanda Högberg i en taxi i Los Angeles på väg från filmgalan till efterfest.

– Det är helt galet och känns otroligt kul. Vi är skakade och överlyckliga att vi vann.

Regissören Jonatan Etzler, producenten Johan Lundström och manusförfattarna Amanda Högberg och Axel Nygren pratade länge om vad de skulle hitta på att göra som slutfilm och till sist så fastnade teamet för en idé som utgick från när Jonatan jobbade som filmpedagog i en skola för länge sen.

En högstadielärare dras in i en thrillerartad historia när han engagerar sig i en självmordsbenägen elev. Läraren spelas av den välmeriterade skådespelaren Shanti Roney. Det är en samhällssatirisk skildring med många vändningar. Handlingen kretsar kring människors försök att nå varandra, och hur rörliga bilder och sociala medier har förändrat detta sökande.

– Vi i teamet vill också utveckla idén i "Get ready with me" till en långfilm, berättar Amanda.

– Det är verkligen en stark berättelse vilket bevisas av att vi till och med lyckades vinna en Student-Oscar.

Amanda Högberg är 27 år gammal. När hon växte upp i Gagnef var hon väldigt intresserad av skådespeleri och dans. 2011 fick hon ta emot ett kommunalt kulturstipendier för en kurs hos Calle Flygares teaterskola. För drygt fem år sedan började Amanda att skriva manus för film, tv och teater. Hon skriver för närvarande på en film för SF och utvecklar en tv-serie.

Den prisbelönade kortfilmen kommer att sändas på SVT i vår.