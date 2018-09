Bodil Juggas: Stieg Larsson - mannen som inte fick vara socialist

Skaparen av romanerna om Lisbeth Salander? Snubben med runda brillor har kommit i skymundan. Framför oss ser vi en gänglig gestalt i dyra kostymer: i dag uppbär David Lagercrantz rollen som succéförfattare. Stieg Larsson själv kan ju inte. Han är ju död.

Han drabbades av en hjärtinfarkt innan Millennium-böckerna ens hade tryckts.

När de kort därpå slog igenom blev författarens sorgliga öde en del av en säljande framgångssaga. Flera Stieg Larsson-biografier publicerades förutom säkert tiotusentals artiklar om honom.

Senare fick David Lagercrantz uppdraget att skriva fortsättningen på berättelsen om rebellen Lisbeth Salander. Den förfinade Lagercrantz tog bekvämt plats i intervjufåtöljerna. Han blev det ansikte som saknats.

Jag kan inte tänka mig att han röker och äter osund mat och har en skrynklig manchesterkavaj i garderoben.

Förändringen kan tyckas oväsentlig.

Men jag tror den är signifikativ. Återkommer till det.

Anledningen till mina funderingar är en biografisk Stieg Larsson-film som går upp på bio i höst.

En film om Stieg Larsson själv, på tiden! Faktiskt är det konstigt att den inte redan gjorts. Men de många romanfilmatiseringarna och David Lagercrantz kom kanske i vägen.

Filmens titel ”Mannen som lekte med elden” anspelar på en av Lisbeth Salander/Millennium-titlarna - ”Flickan som lekte med elden”.

Elden som Stieg Larsson lekte med var högerextrema rörelser. Han hade kartlagt dem i åratal redan innan han var med om att grunda den antirasistiska tidskriften Expo 1995.

Larsson, i sin grundligt inrökta bruna manchesterkavaj, grävde i nazistbyk och skrev avslöjande texter nattetid vid sidan av brödjobbet som nyhetsgrafiker på Tidningarnas Telegrambyrå. Han fick dödshot. Men fortsatte. Han var besatt, ”nästan kufisk” enligt en av de som intervjuas i filmen.

Filmen sammanfattar kort Stieg Larssons barndom och uppväxt i Västerbotten och de romaner som gjort honom känd. Men fokus ligger på hans nördiga intresse ”för ondskan” som någon annan intervjuad formulerar det.

Genom att Stieg Larsson följde svenska nynazistiska grupperingar under så lång tidsperiod blir filmen också en historia om högerpopulismens framväxt. Stieg Larsson slapp se SD i riksdagen. Stieg Larsson slapp se SD få hisnande procentsiffror i opinionsundersökningar inför valet 2018. Men han hade, konstaterar en av hans vänner, knappast blivit förvånad.

Med filmens perspektiv uppstår lite av en bister aha-upplevelse: inte var vi på 1980-talet rädda för några dumskallar som kallade sig rasister. Nordiska Rikspartiet var tokar, det uppblossande intresset för Vit makt-musik sågs som en tillfällig, galen parentes. Sällskapet BSS - Bevara Sverige Svenskt - hade vi väl till och med glömt. Och inte skulle rasistiska och populistiska partier någonsin kunna locka svenska väljare på samma sätt som i andra europeiska länder, nejdå.

Så blinda vi var.

”Mannen som lekte med elden” pekar med Stieg Larssons hjälp på att dagens Sverigedemokrater har bruna rötter.

Till delar kan filmen kallas dokumentär. Innehållet är intervjuer med framförallt gamla journalistkolleger och Larssons sambo Lisbeth Gabrielsson, men även en mängd dramatiserade scener där en Stieg Larsson-liknande figur med runda glasögon och manchesterkavaj kedjeröker framför sin skrivmaskin, smygfotograferar i trappuppgångar och vandrar Stockholms gator.

Vi får också se några sekvenser från när verklighetens Stieg Larsson hamnade i tv:s morgonsoffor för att uttala sig som expert efter den bok han skrev tillsammans med Anna-Lena Lodenius, om högerextremismen i Sverige. ”Är du demokrat eller inte?”, säger Stieg Larsson i ett bevarat inslag; det är det enda som det till syvende och sist handlar om, slår han fast.

Stieg Larsson var vänsteraktivist som ung i Umeå, fortfarande engagerad efter att han flyttat till Stockholm, och under en stor del av sitt vuxna liv medlem i Socialistiska Partiet. Det var där hans samhällssyn formades.

”Mannen som lekte med elden” är alltså en film om kampen mot antidemokratiska rörelser och Stieg Larsson får fronta den, ja, han förde ju bevisligen kampen.

Därmed också sagt att bara en del av honom får vara med. Nämligen den valda del som passar in i en borgerlig världsbild, med städade liberala värderingar och som passar så utomordentligt väl ihop med David Lagercrantz trevliga framtoning; han som numera får gestalta Millenniumsuccén.

Den saken låtsas ”Mannen som lekte med elden” över huvud taget inte om. För att det anses belastande? För att det inte överensstämmer med filmens syfte? Lika olyckligt vilket som.

Han slutade så småningom betala medlemsavgiften men enligt Socialistiska Partiet lämnade Stieg Larsson aldrig in någon officiell begäran om utträde. Det var i Socialistiska Partiets arbetsgrupp mot rasism som han först fick möjlighet att kanalisera sitt intresse för att studera högerextrema rörelser.

I alla Stieg Larsson-porträtt brukar hans morfar omnämnas, arbetaren Severin Boström. Severin fostrade pojken och sägs ha varit en viktig förebild. Under tiden som Stieg Larsson var anställd på TT skrev han samtidigt artiklar under pseudonym i vänstertidningen Internationalen. Pseudonymen han valde var just Severin.

Även biofilmen framhåller morfar Severins betydelse för Stieg Larssons åsikter. Severin Boström kallade sig kommunist. Filmen ger honom dock endast epitetet antifascist.

Vänstersympatier spelade av allt att döma en viktig roll i Stieg Larssons liv. Men i ”Mannen som lekte med elden” sopas allt som låter vänster eller analys under mattan. Hans livsuppgift definieras konfliktfritt som en kamp mot ”ondskan”.

Det är förstås möjligt att Stieg Larsson i sitt sista val 2002 röstade blått - även om det inte verkar särskilt troligt. Eftersom han skrev sina tre Millennium-romaner inte i sin röda ungdom utan kort före sin död vid 50. Vad är det som gör dem så starka?Jo, den brinnande skildringen av hur en människa som befinner sig längst ner på samhällets botten gör revolt och slår tillbaka mot förtryckarna.

Men inte en enda gång i filmen som påstås ska handla om Stieg Larsson ens nämns ordet socialist. Det är ofattbart hur man kan lyckas med det.

Bodil Juggas

Fotnot: ”Mannen som lekte med elden” är regisserad av Henrik Georgsson. En tv-serie-version är också planerad.