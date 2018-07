Energiskt när Ethno avslutades med konsert

De musicerande ungdomarna var i år sammanlagt 92 och de kom från 16 länder. Flertalet förstås från Sverige, men där fanns även deltagare från bland annat Brasilien, Malawi, Kambodja, Franrike och Danmark.

Det märktes minsann musikaliskt att ungdomarnas hemvist är vitt skilda.

Gemensamt för samtliga var däremot att de låtar som killarna och tjejerna från olika platser på jordklotet var fyllda av energi och glädje. Massor av sådant.

Låtar som ungdomarna lärt varandra under den vecka som Ethnolägret pågick.

Och som de andra tagit till sig de jämnårigas musikaliska kunnande.

Flera av låtarna handlade, enligt den presentation som gavs i samband med konserten om fåglar.

– Kanske för önskan att kunna flyga och hälsa på sina nya vänner och sedan hem igen efter att lägret är slut, sa en av kvällens konferencierer.

De många länder som fanns representerade på lägret och under konserten visade förstås vilka mängder med, för oss, udda instrument det finns. Detta alltfrån udda stränginstrument till trummor och ett kohorn.

Konserten, den 29:e i ordningen sedan Ethno startade som en del av Falu folkmusikfestival år 1990 och som flyttade till Rättvik för några år sedan, bjöd inte bara på lägerdeltagarnas hemländers musik.

En uppskattad gästartist stod också i fokus under den konserten, som pågick under närmare ett par timmar. Det var Lena Willemark, riksspelman och ursprungligen från Evertsberg, Älvdalen, som under veckan fungerat som Ethnos gästledare.

Under veckan har även en låtspelskurs för yngre deltagare hållits, även den i Rättvik och under ledning av Margaretha Mattsson. De något yngre flickorna och pojkarna i kursen ställde sig även de på scenen och framförde något av vad de lärt sig under kursen.

Måhända kommer någon av de yngre musikerna att höra till Ethnodeltagarna om några år. Bland årets deltagare fanns några som tidigare gått låtspelskursen, vilken är en del av Musik vid Siljan, som hållits under veckan.

Något som inte är omöjligt eftersom den ekonomiska verkligheten för Ethno blivit bättre och stabilare de senaste åren, fick vi på åhörarplats veta av Per Gudmundsson, Folkmusikens Hus, innan de första tonerna ljöd när deltagarna gjorde en mäktig entré nedför trapporna och upp på scenen.