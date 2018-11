Filmrevolutionären Bernardo Bertolucci död

FilmTT

Den italienske filmregissören Bernardo Bertolucci har avlidit. Han har regisserat kända filmer som "Sista tangon i Paris", "1900" och "Den siste kejsaren". – Han var en av de verkligt stora, säger filmskribenten Gunnar Rehlin.

Bertolucci avled i sitt hem i Rom efter en tids kamp mot cancer, uppger hans publicist för The Guardian. Han blev 78 år.

Han lämnar efter sig frun Clare Peploe. Bertolucci var även rullstolsburen sedan 2003 efter en misslyckad diskbråcksoperation.

Gunnar Rehlin beskriver hans betydelse som enorm.

– Ja, herregud. Han var en förgrundsgestalt inom europeisk och även inom internationell film. En av de verkligt stora regissörerna, säger han till TT.

Bertolucci föddes i Parma i norra Italien i ett beläst hem och han slog sig tidigt in på en bana som poet. Första kontakten med filmskapandet kom genom pappans bekante Pier-Paolo Pasolini, som 1961 anlitade den unge Bertolucci som assistent.

"Väldigt revolutionär"

Hans egen regidebut kom året därpå med "Döden är en gammal kvinna". I sina tidiga filmer, som "Före revolutionen" utforskade Bertolucci ämnen som klass och marxism.

– Han tacklade från en vänstersynpunkt hela tiden, speciellt de tidigare filmerna, men även i "1900", som fortfarande känns väldigt revolutionär. Och sedan lyckades han föra det här vidare internationellt, säger Gunnar Rehlin.

Just "1900", Bertoluccis familjeepos i två delar från 1976, där han skildrar Italiens utveckling under 1900-talets första hälft, anses av många vara hans största ögonblick.

– Den är en av de bästa filmer som har gjorts. Den är fem timmar lång, men man sitter och ser den rakt igenom, säger Rehlin.

Kritiserad våldtäktsscen

Bertoluccis internationella genombrott "Sista tangon i Paris" från 1972 blev både succé och skandal med sina explicita sexskildringar. Under senare år har han kritiserats för att han under inspelningen ska ha lurat skådespelaren Maria Schneider till att spela in en våldtäktsscen med motspelaren Marlon Brando, vilket Bertolucci har förnekat.

I Hollywoodproduktionen "Den siste kejsaren" från 1987 skildrade han Kinas moderna historia utifrån landets siste kejsare Puyis ögon. Filmen fick nio Oscarstatyetter, bland annat för bästa film och bästa regi.

– Han var väldigt bra även när han övergick till att jobba med amerikanska skådespelare, säger Gunnar Rehlin.

"Fick skärpa sig"

Under slutet av sin karriär återgick Bertolucci till att spela in filmer i hemlandet, men utan att få samma genomslag.

– Det var lite gubbsjukt på slutet. "Stulen skönhet" och "Dreamers" hade mycket bra kvaliteter, men det var väldigt mycket nakna bröst och han fick också mycket kritik för det, säger Gunnar Rehlin.

Rehlin har träffat Bertolucci vid ett antal tillfällen, och han minns en regissör med bestämda åsikter.

– Sist jag träffade honom var när jag snubblade på hans rullstol på en invigningsfest i Venedig. Jag har gjort några intervjuer med honom också. Han visste vad han ville och han tog inga dumma frågor. Han var bra på att snärta till och man fick skärpa sig när man träffade honom.

Björn Berglund/TT