Janne Bäckman: John Lennons fristad ska bära frukt igen

John Lennons barndom präglades av hans frånvarande föräldrar. Pappa Alfred försvann på sjön, mamma Julias livsföring ansågs inte lämpligt för lille John och hennes nya man ville ändå inte ta hand om en unge som inte var hans. Han uppfostrades därför av sin moster Mimi på Menlowe avenue i Liverpool, i en miljö som åtminstone försökte vara medelklass.

Intill Mendips, som moster Mimis hus kallades (det ansågs lite finare att bo i hus med namn) låg Strawberry fields. Det var ett gammalt högreståndshus som skänkts till Frälsningsarmén som skapade ett hem för föräldralösa barn där.

Lille John såg barnen leka där på andra sidan muren och började smita över till dem. Han var ju som dom – föräldralös – och kunde relatera till deras situation. Moster Mimi var inte glad – och inte personalen heller. John skickades hem eller hämtades gång på gång. Tålamodet tröt på moster Mimi som utbrast: ”Det är inte bra att vara med de där barnen. De kommer att bli kriminella och så småningom hängda.” John förstod inte. Att leka med dom var ”nothing to get hung about”. Inget att bli hängd för.

Raden blev en nyckelrad i låten Strawberry fields långt senare.

Som de flesta Beatleslåtar har Strawberry Fields tolkats på de mest fantastiska sätt. Knarkromantik är en variant. Vad nu jordgubbar kan ha för narkotisk effekt. Och som vanligt är sanningen så mycket enklare.

Strawberry fields är Johns barndomsminne från den fristad där han kunde leka med andra barn som var som han själv. And that´s nothing to get hung about.

John skrev låten när han var i Spanien och filmade How I won the war. Paul McCartney hade skrivit Penny Lane som också det är ett barndomsminne. Den beskriver helt enkelt den bussväg som Paul tog till skolan. Allt man sjunger om finns där efter vägen. John och Paul hade en ständig tävlan vad gällde låtskriveri och Strawberry fields blev svaret. Det fanns planer på att ge ut ett helt album med tema från deras ungdoms Liverpool. Av det blev inget. Det var också meningen att de skulle med på Sgt Pepper, men inte heller det blev av. Först på den amerikanska utgåvan av Magical Mystery tour hamnade de på LP.

Men först kom båda låtarna ut på singel. Misstag igen. Två av Beatles starkaste låtar kom nämligen ut på samma singel, som dubbel a-sida. Det gjorde att man delade upp försäljningssiffrorna på de två låtarna. DET fick till följd att man för första gången på fyra år INTE hade förstaplatsen på engelska försäljningssiffran. Den singel som slog ut Strawberry Fields/Penny Lane var - Please release me med Engelbert Humperdinck…

Singeln gjorde i alla fall Strawberry Fields odödligt även som plats. Den gamla byggnaden förstördes i en brand. John och Yoko hjälpte till att finansiera en ny byggnad som fungerade som barnhem till 2005 då institutionerna avskaffades i England som här hemma. Sedan dess har platsen i princip legat för fäfot, till och med de gamla grindarna stals. De återfanns dock och finns nu på Beatlesmuseet i Albert Dock. På plats finns repliker. Nu är dock grindarna på väg tillbaka - liksom Strawberry Fields.

John ler i sin himmel. Och kanske är hans närvaro mer påtaglig än ni anar.

Fräsningsarmén har inlett ett jättejobb, stöttade bland annat Beatlesindustrin i Liverpool, med att öppna ett besökscentrum med tre ben att stå på.

Det finns planer på att skapa ett centrum för unga människor med inlärningssvårigheter för att ge dessa bästa möjliga start i tillvaron. I Storbritannien räknar man med att bara sju procent med dessa svårigheter får jobb idag!

Man vill också göra en kristen retreat på området och för första gången någonsin vill man öppna dörrarna för allmänheten och skapa en multi-mediautställning som berättar om platsen, sången och Johns unga år.

Fyra år efter mordet på John Lennon tog Yoko Ono med deras son Sean till de platser som betydde något för John i Liverpool, däribland Strawberry fields. Vid midnatt såg grannar hur Yoko kom tillbaka till grindarna i en taxi, väntade en kort stund och sedan åkte hon därifrån med den igen.

Yoko har varken dementerat eller bekräftat att hon strödde en del av Johns aska innanför grindarna. När hon svarade på frågan svarade hon bara: ”Det är en japansk sed att göra så.”

Janne Bäckman

Fotnot: Frälsningsarmén har fått ett stort stöd för projektet men än är det inte till fullo finansierat. Allmänheten inbjuds till att stödja projektet. Läs mer på www.strawberryfieldliverpool.com

