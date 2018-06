Med rötterna i Hälsinggårdens kibbutz

Vid ett vackert promenadstråk parallellt med järnvägsspåret i Hälsinggården i Falun finns en samling prunkande äppelträd. På platsen etablerades en liten - självförsörjande - kibbutz mellan åren 1939-1946 med plats för barn i åldrarna 14-16 år.

Andra världskriget rasade för fullt. Nazisternas judeförföljelser och förintelseläger chockade omvärlden. 90 procent av Europas judiska barn mördades. Åren 1938-1939 räddades 500 barn till Sverige. Av dessa kom 50 till Falun och Hälsinggården.

Tomten arrenderades av Judiska församlingen som även ansvarade för barnens försörjning med bland annat framgångsrik hemslöjdstillverkning med flera återförsäljare runt om i landet. Meningen var att barnen när tiden var mogen skulle driva och etablera egna kibbutzer i det nya hemlandet Palestina (staten Israel tillkom senare).

Judiska museet har sökt efter spår av judisk existens från 1600-talet fram till idag i ett konstnärligt projekt och en kunskapsform som genomförs av sex konstnärer.

I samarbete med Dalarnas museum inleds den fjärde etappen av sex i en serie utställningar på autentiska platser utanför det museala rummet: Traces of Existence.

80 år senare famnar israeliska konstnären Hila Laviv de gamla äppelträden med dess unika historia - som även är hennes egen via släkten Warburgs engagemang till kibbutzen.

Hila Lavivs mormor Noni Charlotte Warburg och hennes båda systrar Ingrid och Eva tillsammans med föräldrarna Anna och Fritz var mycket delaktiga i kibbutzkollektivet i Falun.

1917 utkom Anna Warburg - Hila Lavivs mormorsmor - och Elsa Beskow med boken "Vad ska vi göra? Roliga sysselsättningar för barn". Anna skrev och Elsa illustrerade aktivitetsboken för alla åldrar. Man lärde sig vika och klippa leksaker av papper - dockor, lådor, tallrikar och bestick.

Det var så konstnärskapet inleddes för Hila Lavis i den israeliska öknen: med klippta pappersfigurer, vikta och pysslade. Med motiv och idéer ofta hämtade ur mormorsmorsboken.

– I Hilas arbete har minnen och fragment genomgått en reduktion och utvidgats till flera dimensioner, säger Åsa Andersson Broms, konstnärlig ledare för projektet. Sagan och minnets bilder smälter samman och skalförskjuts till en ny berättelse. Föremålen och leksakerna har genom Hilas konstnärliga process fått en ny betydelse. Och precis som i Beskows sagovärld anar vi också här en annan historia bakom bilderna.

Det är så Hila Lavivs väcker liv i äppelträdgården på den plats där Hälsinggårdens kibbutz en gång låg. Hennes installation med klippta pappersfigurer vajar i försommarvinden vid promenadstråket parallellt med järnvägsspåret i Hälsinggården. Och äppelträden myser över uppmärksamheten och öppnar upp med minnen, fragment och länkar till historien.

KONST

Traces of existence

What to do on a rainy day?

Konstnär Hila Laviv

Äppelträdgården Hälsinggården

Falun

2 juni-1 juli