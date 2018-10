Lena de Veen: Ny bok om demokrati saknar både glöd och själ

Jag läser Henrik Arnstads Hatade demokrati veckorna efter valet. Alltså i en tid då vi just manifesterat vår demokratiska rätt genom att rösta på det parti vi tror bäst kan representera oss i riksdag, kommuner och landsting.

I sociala medier handlade det mycket om valdeltagandet de här veckorna i september. Inte sällan uppmanar någon i flödet oss andra att utnyttja vår demokratiska rättighet - eller att göra vår plikt – och gå och rösta. Men Henrik Arnstad pekar på att ett valdeltagande alltid måste bygga på frivillighet, att det visserligen bör uppmuntras men inte påtvingas. I annat fall praktiserar vi inte ett demokratiskt synsätt: demokratin är lika lite en plikt som en självklarhet.

Hatade demokrati är en viktig bok – med många poänger och påpekanden, som ovan och den sätter tonen redan på första sidan med ett vackert citat av Martin Luther King Jr. Arnstad inleder sedan med exemplet Himmelska fridens torg i Peking, i april 1987, när världen förväntade sig en demokratiutveckling men bevittnade ett undantagstillstånd med pansarvagnar och ett artilleri som utan förvarning öppnade eld.

Därefter följer en redogörelse av demokrati som ideologi och en grundlig, historisk genomgång av begreppet. Från dess födelse, som man tror skedde någon gång vid lägereldarna, för cirka 40 000 år sedan fram till murens fall 1989. Avslutningsvis ställer Arnstad rasism och kvinnohat i motsats till demokratin och avslutar med en framåtblick kring det fortsatta hatet mot demokratin. I slutordet landar han i frågan: ”Vore det inte bättre om vi människor försökte vara lite hyggligare mot varandra?”

I ett fullbordat demokratiskt samhälle är alla samhällsgrupper, minoriteter och individer inkluderade i en tvåvägskommunikation, skriver Arnstad. Och demokrati är inkludering. Detta fastställs redan i den första raden (och även i undertiteln). Detta återkommer demokratiforskningen till - och så gör även Henrik Arnstad. Genomgående.

Jag kan inte annat än tycka att det blir lite tjatigt i längden. Å andra sidan är inkludering den demokratiska ideologins kärna och som sådan viktig att diskutera eftersom den genast väcker stora, svåra frågor som; vilka ska inkluderas, vem ska bestämma det och vilkas värderingar ska styra?

Svaret på de frågorna varierar med tidsepokerna. Länge var demokratifrågorna förbehållet ett litet urval av en privilegierad samhällsklass. Slavar, kvinnor och män utan kapital beviljades varken yttrandefrihet eller tillgång till ett medborgarskap. Under 1800-talet, när ett insläpp av kvinnor efter årtusenden av exkludering överhuvudtaget diskuterades kring demokrati, menade man till exempel att om kvinnor inkluderades i den offentliga dialogen med samhälle och stat skulle det fördumma och försämra hela den mänskliga tillvaron. Ja, det skulle rentav kunna innebära mänsklighetens undergång.

Jag hade önskat en vidare diskussion eller problematisering eller fördjupning. Språket blir också många gånger stelt och styltigt. Väl akademiskt.

Hatade demokrati (förklaringen till titeln ges i inledningen) har en god avsikt. Den ger en diger översikt och många aha-upplevelser, upplysningar och trådar som läsaren på egen hand kan följa upp, fundera över och diskutera med vänner. Boken är resultatet av ett sex år långt och imponerande arbete.

Den är en fullgod historielektion, det går inte att säga annat men som läsning ligger den, tyvärr, rätt ofta platt på marken. Det är som om den aldrig tar fart och lyfter. Jag kommer på mig själv med att gång på gång undra vad den vill och vart den är på väg. Arnstad citerar återkommande olika filosofer, författare, ledarskribenter, statsvetare, forskare, tänkare.

På sina ställen nästan staplas citaten på varandra – men det blir inte så mycket mer. Jag hade önskat en vidare diskussion eller problematisering eller fördjupning. Språket blir också många gånger stelt och styltigt. Väl akademiskt. Och hur gärna jag än vill tycka att den är bra och engagerande kan jag inte helhjärtat påstå att den är det.

Baksidestexten menar att demokrati är glöd, kampvilja och har en egen politisk själ. Gott så. Men det hade varit fint om lite av den glöden och själen färgat av sig också i texten innanför pärmarna.

Lena de Veen

Fotnot: Citatet av Martin Luther King Jr lyder ”We may all have come on different ships, but we´re in the same boat now.”

Recensionsfakta:

Hatade demokrati, de inkluderande rörelsernas ideologi och historia

av Henrik Arnstad

Utgiven av Norstedts förlag