Matematiken – en nödvändig kunskap för människan

Många av oss har berättat själva, eller fått berättat för oss som barn om ”Killingen som kunde räkna till tio”. En saga om en kunskap som kanske var farlig, de djur som killingen räknade blev rädda: ”Nu räknar han oss, är det farligt?” Den –”farliga” kunskapen bestod i räknandets konst, som faktiskt i sagan räddar alla djuren. Och naturligtvis en kunskap som varit nödvändig för alla människor.

Just räknandet och den nära förknippade matematiken är en av de viktigaste utgångspunkterna i Alfred W. Crosbys bok: ”Att mäta verkligheten – Europa 1250 – 1600”. Utgångspunkten med matematiken har Crosby (professor i miljöhistoria, och ur tiden 2018) valt ett citat från omkring år 600 e Kr.: ”Ta bort talen ur alla ting och de kommer alla att förgås. Ta bort räknandet ur världen och allt kommer att höljas i svart okunnighet.

Inte heller kan vi skilja den som inte kan räkna från resten av djuren.” (den helige Isidor av Sevilla). Givetvis hade räknandet i stort sett en lika lång historia som mänskligheten. Crosbys utgångspunkt för sin bok är också en fråga han ställt sig tillsammans med ett par lärda muslimer från 800 och 900 talen: Västeuropa kännetecknades som ”leverantörer av eunucker, slavpojkar och slavflickor, brokad, bäverskinn, lim, sobelskinn och svärd”. De lärda muslimerna fann också att européerna var ”slöa i huvudet och tröga i talet”. Samtidigt blommade lärdomen i dåtidens Bagdad, en lärdom som vi senare finner i Spanien.

Nå, hade dessa lärde rätt om den tidiga medeltidens Europa. Nja, Crosbys bok förmedlar onekligen ett annat perspektiv. Han väljer till och med att kalla den europeiska epokens tidevarv för ”Den Vördnadsvärda Modellen”. En huvudtes i boken är, att en övergång till vad han kallar ”Den Nya Modellen”, alltså den vi ännu lever under, sker successivt under nära fyrahundra år.

Den stora förändringen är att människan av olika skäl börjar mäta den fysiska verkligheten, med olika mer eller mindre påtagliga och genomgripande resultat. En nyckelroll i denna förändring spelar just matematiken och räkneläran enligt Crosby. Därtill kan nog läggas en uppfattning om att den empiriska vetenskapssynen får sitt genombrott under denna period, alltså under senmedeltiden. Var nu detta helt sant? Som en motbild kan vi välja vattenkvarnen.

Sedan Vilhelm Erövraren försäkrat sig om makten över en stor del av England lät han upprätta den så kallade ”Doomsday Book”, närmast jordebok över England med ca 20 grevskap. Boken var klar år 1086. Denna redovisade bland annat att inom dessa grevskap fanns fler än 5 600 olika anlagda vattenkvarnar. Säkerligen var de flesta i drift. Givetvis var dessa kvarnar ett resultat av just de nödvändiga empiriska talangerna, att observera och reflektera. Det har hävdats att den första stora munkorden i Europa, Benedik-tinerorden, var också kompetenta ingenjörer, bland mycket annat byggare av just vattenkvarnar.

Som en bild och metafor för den framväxande Nya Modellen valde Crosby en målning av Pieter Bruegel den äldre: ”Nykterheten” från 1560. Målningen får illustrera olika områden där den Nya Modellen får sina avtryck, i räknandet och matematiken, i geometrin med perspektivläran, men också i den (polyfona) musiken, i mätandet av tiden, i bokföringen, den moderna kartografins födelse och inom astronomin. Här får räknandet och matematikens förändrande kraft illustrera denna förändring.

Crosbys perspektiv med startpunkt år 1250 kan, något förenklat, sägas sammanfalla med Parisuniversitetets medeltida höjdpunkt och skolastikens starka ställning. Sannolikt var det strikta kravet på logik och hur en disputation skulle gå till var ett arv från skolastiken, inte bara som ett viktigt element i förändringen mot ”Den Nya Modellen”, utan också långt senare. Exempelvis var Tomas av Aquino, med sina krav på en strikt logik, en stark förebild för en av den moderna matematikens förgrundsmän, René Descartes på 1600-talet. Långt senare kunde filosofen Georg Henrik von Wright påpeka i sin bok ”Humanismen som livshållning” att: ”i vissa avseenden var skolastiken en föregångare till modern vetenskaplighet – till och med ca 300 år före sin tid!”

Det märkligaste med introduktionen av de indo-arabiska siffrorna är kanske att ”ingenting”, alltså ”0” blev en storhet, och förenklade ett stort antal aktiviteter.

Ett viktigt element i färden mot den ”Nya Modellen” var introduktionen av de indo-arabiska siffrorna, alltså 0–9, eller decimalsystemet. Via det muslimska Spanien kom detta system att steg för steg ersätta de romerska siffrorna med början för omkring 1000 år sedan. Ja, helt har inte de romerska siffrorna försvunnit, kungar och olympiader, samt högtidliga byggnader mm definieras fortfarande med romerska siffror!

Det märkligaste med introduktionen av de indo-arabiska siffrorna är kanske att ”ingenting”, alltså ”0” blev en storhet, och förenklade ett stort antal aktiviteter. Tänk Dig att räkna med romerska siffror: En division av CVIII med XXVII kräver en eftertanke och tid. Ja, så gjorde man ju inte för 1000 år sedan, utan kulramen, eller abakus användes istället! – Utan kulramen, men med indo-arabiska siffror, hittar vi lätt svaret = 4!

Idag har ”0an” erövrat halva vår digitala tillvaro-just det digitala systemet (0–1) är grunden för hela vår datoriserade värld!

’’Släktskapen” mellan musik och matematik beskrivs också med intressanta infallsvinklar. Vid högmedeltidens universitet fanns olika ämnesgrupper som ingick i dåtidens högre utbildning. En sådan grupp, kallad ”quadrivium” omfattade aritmetik, geometri och astronomi, samt kanske i första ögonblicket förvånande, musik.

Men sambandet är kanske starkare än vi tror. Crosby ger flera exempel på hur den tidens naturvetenskapliga stormän också var utbildade musiker, som exempelvis Kepler, Galileo, Descartes med flera. Notsystemet, som successivt vuxit fram under kanske ett par århundranden, blev en nödvändig förutsättning för att bevara och utveckla musiken.

Ett annat område, med nära anknytning till musiken, är tiden och därmed tidsbestämningen. Under den ”Vördnadsvärda Modellens” tid var gudstjänstens indelning av dagen med tideböner det gällande mönstret, alltifrån morgonens ”Matutin” till kvällens ”Completorium”. Dock, Crosby ger några närmast humoristiska exempel på hur man kunde pruta på tiden, bland annat föreskrev den helige Benedikt en ”prutning” när middags-bönens skulle ske, med hänsyn till uppenbara hungerkänslor hos bröderna!

En läsning av Crosbys bok är en spännande upplevelse, och en bekräftelse på hur kunskapen alltid har vuxit fram under olika ”födslovåndor”.

Nödvändigheten av en exakt tidhållning växte fram som en sekulär nödvändighet, framför allt i medeltidens städer. Det är osäkert vem som byggde det första stadsuret och när det färdigställdes. De tidiga stadsklockorna kan beskrivas som ett under av mekanik och komplicerade detaljer. I sammanhanget kan vi dra oss till minnes Christoffer Polhem, vars reparation (under sent 1600-tal) av den stora medeltida klockan i Uppsala tog några år i anspråk, men resulterade i att klockan som stått still under lång tid, återigen angav tidens gång!

Hur räknar vi årets gång? Fortfarande känner många till den Julianska kalendern, från Julius Caesars tid. Denna kom att ersättas av den gregorianska kalendern, dock efter en lång debatt under de sista århundradena av medeltiden. Två omständigheter som Crosby beskriver och förklarar är dels hur tidpunkten för påsken tidigt bestämdes, dels nödvändigheten av skottåret, och hur frågan med skottdagen lösts.

En läsning av Crosbys bok är en spännande upplevelse, och en bekräftelse på hur kunskapen alltid har vuxit fram under olika ”födslovåndor”. Som en intressant metafor för hur dåtidens lärdoms- och kunskapsgiganter mödosamt, ibland under motstånd, fann nya vägar kan sammanfattas i en boktitel av Arthur Koestler, som beskrev dessa stormän som ”Sömngångare”.

