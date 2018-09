Så går det till i USA när reaktionära idéer får ny luft under vingarna

Nej, detta är inte hämtat ur en pjäs av Samuel Becket, det är dagens allvar och redovisas i två aktuella amerikanska böcker: ”Demokracy in Chains” av Nancy MacLean och ”The One Percent Solution. How Corporations are Remaking America One State at a Time” av Gordon Lafer.

Hur kan man då få gehör för sådana ideér? Jo, genom opinionsbildning med hjälp av pengar man fått från i första hand miljardärerna bröderna Charles och David Koch, och med stöd av den forskning som arbetar i önskad riktning. Och man lierade sig redan på 1970-talet med ekonomerna och Nobelpristagarna James M Buchanan och Milton Friedman.

Buchanans projekt var helt enkelt att möta det hot som de demokratiska institutionerna i USA utgjorde för dem som ville bevara landets rikedomar (i privata händer). Man måste få allmänheten att tro att politikernas enda intresse var att lansera förslag som gjorde att folk valde just dem.

Det kan ju tyckas vara ok, majoriteten väljer dem som vill ge dem det de vill ha, till exempel välfärd. Men för Buchanan och hans följe blev detta i stället ett argument för privatisering av skolor, sjukvård, fängelser och frihet från skatter! Det geniala draget var att kalla denna förstörelseverksamhet för ”reformer” och genom försåtliga argument sprida misstro mot välfärdens institutioner.

De här krafterna, bröderna Koch med organisationer som Cato Institute står i dag nära teaparty-rörelsen och republikanernas Freedom Caucus. De senare ogillar nästan alla federala utgifter som inte går till militären och söker framför allt komma åt de fackliga organisationerna. Det skrämmande är att man lyckats placera några av sina tillskyndare nära presidenten, en är vice-president Mike Pence.

Pengar ger makt och därför var ett utslag i HD 2010 ödesdigert. Med detta blev det fritt fram för storbolagen att pytsa in obegränsat med pengar i politiska kampanjer.

I Tennessee hade republikanerna (faktiskt) godkänt ett förslag som skulle ge två hundra tusen låginkomsttagare en sjukförsäkring som de saknade under Affordable Care Act. Alla var för men så skickade bröderna Koch in sin "Americans for Prosperity" som kampanjade med personliga besök till hushållen och köpte teve-annonser och påstod att en röst för skulle vara en röst för Obama Care och därmed fick detta förträffliga förslag tummen ned i delstatens lagstiftande församling, ett av flera exempel på Koch-finansierad lobbying och reklamverksamhet i en delstat.

Här lär vi oss att plutokratin förgör demokratin. Det dolda fältropet är ”More to the Rich” (fast redan i dag den översta procenten äger lika mycket som de fyrtio i botten tillsammans).

Per Runesson

