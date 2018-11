Skogen upphör aldrig att fascinera

Sverige är ett skogrikt land, i relation till sin storlek ett av de mer skogbevuxna i världen. Detta har naturligtvis lockat författare under långa tider. Sena exempel är Kerstin Ekmans Herrarna i skogen 2007 och Gubbas Hage 2018 och den tyske skogvaktaren Peter Wohllebens böcker om skog som nått stor spridning hos svenska läsare. Till dessa författare sällar sig nu även Gunnar Wetterberg med boken Träd - En vandring i den svenska skogen.

De flesta känner igen författaren som den kunnige historikern i programmet Fråga Lund, en man med ett kraftfullt skånskt idiom som säkert fått en och annan tittare att treva efter tv:ns volymkontroll. Wetterberg är ursprungligen historiker utbildad i Lund men har hunnit med närmast ofattbart mycket i sitt liv.

Efter studierna inledde han en diplomatisk karriär som så småningom övergick i befattningar vid Riksrevisionsverket och Finansdepartementet. Han ansvarade för långtidsutredningarna i början av 90-talet och var även under många år samhällspolitisk chef på SACO. Som författare har han tidigare gett ut en mycket hyllad biografi över Axel Oxenstierna, böcker om familjen Wallenberg och senast ett omfattande verk om Skånes historia i tre band för att nämna några exempel i en rik produktion. Sedan 90-talet är han även skogsägare, i Småland.

Kunskaperna i historia, insikter om skogens skötsel och natur och författarens mycket omfattande vetande om svenskt samhällsliv och ekonomi har gett goda förutsättningar för boken om skogen som nu kommer ut.

Jag kan inte se att det finns några aspekter av skog och träd som missats här. På 350 välmatade sidor med omfattande litteraturförteckning och intressanta illustrationer, får Wetterberg med det mesta. Det inleds med hur skogen, först viden och björk, sedan andra arter, tar sig över landbryggan vid Öresund i istidens slut, och koloniserar landet.

Under många tusen år växlar varmare och kallare perioder, skogen tar sig ständigt nya former med nya arter. Läsaren får insikter om svedjebruket, om de medeltida landskapslagarnas regleringar om skogen, om utmarksskogarna som var byallmänningar och om de oändliga ödemarksskogarna långt från människors boningar som så småningom lades under statens ägo och beskydd.

Den svenska stormaktstidens flottor krävde ofattbara mängder ekvirke till linjeskepp och fregatter. Wetterberg tar upp de olika trädarternas specifika egenskaper, vilka träd som lämpar sig för vad. Han skildrar även de många olika djur som lever i och av skogen; fåglar, däggdjur och insekter. Med tiden blev skogen ekonomiskt allt viktigare, den fick en närmast ofattbart stor betydelse för landet, jämställd med bergsbruk och stålindustri.

Samhället har alltså tagit till sig skogens betydelse för folkhälsa och rörligt friluftsliv likaväl som att den utgör en grundpelare för ekonomisk framgång och samhällsutveckling.

Sverige fick sågverk och flottning, de norrländska träbaronerna dök upp, det förekom misskötsel av skogen i form av baggböleri, bondeskogarnas tid när allmogen förstod att träden inte bara representerade byggnadstimmer, vedbrand och stängselvirke utan en insikt om större värden som ledde till framväxt av bondekooperationen. De stora bolagen sluter sig samman i producentföreningar, gigantiska och mycket lönsamma massaindustrier gör intåg vid älvmynningar och kuster.

Så småningom blev skogsbruket tämligen hårt lagreglerat. Under 1900-talet har skogslagarna avlöst varandra och speglar väl hur synen på skog varierat; den vi har nu är från 1993 och reglerar intressant nog att den naturförstörande hyggesplöjningen förbjudits och att nu miljömål och produktionsmål har ställts som jämbördiga storheter för den svenska värderingen av skogens vikt och värde. Samhället har alltså tagit till sig skogens betydelse för folkhälsa och rörligt friluftsliv likaväl som att den utgör en grundpelare för ekonomisk framgång och samhällsutveckling.

Wetterbergs bok ger med sin faktatäta och kunskapsrika men påtagligt lättillgängliga framställning en fin introduktion till skogens historia, vad den betytt, vad den är dag och vad den kan fortsätta betyda för framtiden. Jag har svårt att tänka mig en mer lämplig grundläggande lärobok på de skogliga utbildningarna i Sverige, till skogsmästare eller jägmästare, en första orientering i ämnet skog och skogsförvaltning men lika värdefull är boken för skogsägare och en naturintresserad allmänhet.

Göran Kastlund

Recensionsfakta:

Träd – En vandring i den svenska skogen av Gunnar Wetterberg

Utgiven av Albert Bonniers förlag