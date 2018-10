Efter debutalbumet 1995 har hon visserligen gjort sig ett namn och blivit en aktad låtskrivare, dock utan att nå den riktigt stora publikskaran.

Hennes nya album har inspirerats av Johnny Cash och Kate Campbell tolkar även två låtar han gjorde, Peter La Farges kända The Ballad Of Ira Hayes, om pimaindianen som satte upp USA:s flagga i slaget om Iwo Jima under andra världskriget och Cash fina ballad Forty Shades Of Green, en hyllning till Irland, som även Kate Campbell håller varmt om hjärtat.

Än en gång har hon samarbetat med Will Kimbrough, som inte enbart producerat och medverkar utan även gjort ett par mycket fina låtar med Kate.

Att Kate Campbell är troende och växte upp i den amerikanska södern omgiven av gospelmusik och soul och med en far som var baptistpastor har alltid skinit igenom i Kates texter och även i hennes val av covers, här medryckande countrylåten The Great Atomic Power av The Louvin Brothers och Christ its might cold outside Eric Kaz.

En del hallelujastämning förtar ändå inte intrycket av ännu ett starkt album av Kate Campbell.

Hans Bloom

