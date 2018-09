Stellan Lindqvist: En vänsterkrok om politisk nostalgi och längtan hem

Cuius regio eius religio. Makten bestämmer vilken Gud undersåtarna skall tillbedja. Principen stadfästes 1555 i Augsburg med syftet att förhindra ytterligare och långvariga krig mellan protestanter och katoliker.

För oss i vår tid var det den amerikanske ekonomen Francis Fukuyama som förklarade vilken Gud undersåtarna skulle tillbedja. Kriget mellan höger och vänster var avslutat sa han, historien slut, människornas våldsamma historia hade dockat in på slutstation. En part hade slutgiltigt och eftertryckligt vunnit: den västerländska marknadsstyrda demokratin. Vilket betydde: verkligheten hade vunnit, och med den sanningen.

”Den enda vägens politik” (nyliberalismen) var nu här och med den dess överstepräster: nationalekonomerna, otaliga influencers på otaliga think-tanks, brösttonstalande politiker. Det överordnade budskapet var enkelt, tydligt och kärvt, som uttalat av en Gud: anpassen eder! Katekesen fylldes snabbt med specifika anvisningar och påbud: avregleringar, privatiseringar, skattesänkningar, marknadsanpassningar, public management, kund istället för medborgare.

Den speciella styrkan i den nya tron sades bestå i att den också stod på stabil vetenskaplig grund, lite som scientologin, och således belägen utanför och bortom folkliga nyckfullheter. En sorts vetenskaplig liberalism med andra ord, ungefär som ”den vetenskapliga socialismen”, som Stalin en gång hade vurmat för, också han utrustad med ett all- och genomskådande avantgarde.

Lärans inpiskare och huvudinkvisitor Margret Thatcher deklarerade, när läran introducerades: ”Samhället finns inte, bara individer och familjer finns”.

I fjärran kunde slutstationen anas: ett hobbesianskt samhällstillstånd där endast avtalsprincipen och egendomsmakten överlevt, allt övervakat av en allsmäktig och omutlig Leviata.

Så brottet. Urspårningen, finanskrisen 2008, spekulationsspiralen som utvecklade sig till en orkan. Som ödelade hela landsändar, som gjorde miljontals människor arbetslösa, som satte enskilda länder i bankruttillstånd. Men som, och vad värre var, förde bank- och finanssektorn mot avgrundens rand. Räddningspaketen fick nu brådstörtat fram till ”de drabbade”, det vill säga till finans- och banksektorn, liksom senare (och som en logisk följd av den enda och sanna läran) åtstramningspaketen till den överkonsumerande allmänheten och tillika överkonsumerande offentligheten.

Det är nu - i avsaknaden av kollektiva folkrörelser med förmågan att dämpa, moderera och komplicera, och med den gränslösa tillgången till digitala ekokammare, där man utan att bli motsagd, kan dela sitt hat, sin frustration och vrede - som utvecklingen växlar in på ett ödesdigert spår.

Här sätts det populismens frö i marken som senare rekordsnabbt växer. Under lång tid har de många, de därnere, sett de lyckade, de superrika, avlägsna sig, bosätta sig på en annan kontinent. Nu rycks mattan undan, en avgrund öppnar sig. Man blir varse hur samhället, gemenskapen, det man tog för givet, har förångats. Kvar, bundna till en vardag som inte längre finns, är de övergivna, de vilsna, de arbetslösa, de för vinden skingrade. Alla med en förtärande känsla av skam, eftersom, enligt den sanna läran, allt är deras eget fel.

Det är nu - i avsaknaden av kollektiva folkrörelser med förmågan att dämpa, moderera och komplicera, och med den gränslösa tillgången till digitala ekokammare, där man utan att bli motsagd, kan dela sitt hat, sin frustration och vrede - som utvecklingen växlar in på ett ödesdigert spår. Man sjunker mot den botten där fast mark finns, där man är någon, där ära, identitet och värdighet betyder någonting: nationen! Jag är svensk, jag är amerikan, jag är ungrare, jag är polack! Ingen jävel kan ta detta ifrån mig! Om jag inte är någonting så är jag i varje fall detta!

Ingen ideologi, när det är kris, har samma lockelse och förförelsekraft som nationalismen. Ifrån detta ställe, den nationella tillhörigheten, kan man med full kraft och med värdigheten i behåll, rikta sitt hat, sin vrede, sin frustration mot dem man tror hotar: de nya, de annorlunda, de främmande.

I brist på framtid vill man tillbaka, till hemmet, till folkhemmet, till gemenskapen, till det som en gång var, till det ställe man tycker sig känna till. Kan man inte gå framåt, får man gå bakåt. En utopi fast baklänges.

Det egentligen fastlåsta och irreversibla, som nu öppnar sig, som man kan möblera hur man vill. Ingen hotfull yttervärld, inga främlingar, ett ställe där allt går sin gilla gång. Som vid en korvkiosk i Mellerud på femtiotalet. Ett ställe där man befrias från det pockande självföraktet genom att rikta föraktet mot andra.

Så snabbt kom globaliseringen att ingen förstod dess långsiktiga konsekvenser. En ny värld, alla förfördes! EU passade som hand i handsken!

I skymundan skildes makten från politiken och territoriet, kapitalet flöt fritt medan arbetet var bundet till jorden, robotar och automation ersatte mänskligt arbete. Alltför sent förstod man kraften i den centrifug som skilde de ”värdefulla” från de ”värdelösa”; det vill säga de överblivna, de som saknade marknadsvärde.

Också långt in i medelklassen har den politiska nostalgin letat sig. Få tror längre att kommande generationer kommer att få det bättre, inte heller att traditionell politik skall lyckas få bukt med vår livsstils excesser. Hans Rosling, en gång avgudad, står alltmer ensam med sina statistiksvärmar om att allting, automatiskt nästan, bara blir bättre och bättre. En känsla av förlorad mening sprider sig. ”We spend money we don’t have, on things we don’t need to create impressions that wont last on people we don’t care about”.

Man konkurrerar, man vårdar sitt varumärke. Men då tillfälliga moden styr, och styr alla, hotas samma varumärke, varför det ständigt måste bevakas och förnyas. I en individualiserad och kommersialiserad värld har människan blivit mer medel än mål.

Nattetid vandrar själen ensam.

Stellan Lindqvist

Fotnot: Artikelförfattaren är statsvetare och frilansskribent.