Hur många har börjat läsa Homeros Illiaden och givit upp? Frågan kan naturligtvis inte få ett korrekt svar. Men det gäller nog väldigt många. Nu finns en ny version. I Theodor Kallifatides nya bok, Slaget om Troja, finns berättelsen med i en mycket lättläst och underhållande version. Det är en version som passar såväl gammal som ung.

Det är 1945. Andra världskriget närmar sig sitt slut. Bokens berättarjag är

15 år. Han bor i en liten grekisk by. Byn är ockuperad av tyskarna, men engelska bomber har börjat falla. Bomberna träffar inte alltid där de ska.

De träffar också bybor. De träffar byggnader.

Byn har en skola. Dit kommer en ung lärarinna. När bomberna faller tar hon de sju barnen med sig till en närbelägen grotta. Där berättar hon om striden mellan akajerna och trojanerna. Hon gör det med enkla ord och det blir en begriplig historia för eleverna och nu för bokens läsare.

Kallifatides ger oss både en inblick i hur det var i en grekisk by under ockupationen och en lektion i historia. Historien om slaget om Troja vävs in i historien om en pojke, som är kär i lärarinnan, men som också har en tjejkompis.

Det är stor berättarkonst. Det är spännande. Det är levande. Theodor Kallifatides är en språkets mästare. Språket är oftast enkelt, men aldrig torftigt. Orden får tala och ges chans att sjunka in. Korta meningar växlas med lite längre. Ytterst sällan blir en mening riktigt lång, när Kallifatides skriver. Meningsuppbyggnaden är aldrig komplicerad.

Ramen för Theodor Kallifatides bok är alltså en by i krigstid och nutid samt ett krig för mycket länge sedan då grekerna kallades akajer.

Lärarinnan berättar om ett grymt krig där akajer och trojaner högg halsen av varandra. Ett krig där kämpar skulle visa mod och kämpa för att vinna ära.

Ett krig där man rövade både guld och kvinnor.

I det världskrig som pågår sker också grymheter. Tyskarna avrättar människor lite hur som helst, väljer ut några i byn och dödar dem som hämnd för partisanernas anfall.

Moral, stolthet, mod, svaghet, mänsklighet, kärlek. Det är ord som Kallifatides, så att säga, diskuterar i boken. En mening lyder: "Är behovet att älska större än behovet att hata." Berättaren har då upptäckt att hans älskade lärarinna hyser känslor för en tysk pilot.

Theodor Kallifatides senaste bok är också ett bevis på författarens mångsidighet. Det går att se likheter med tidigare böcker, men också skillnader. En likhet med tidigare verk är dock kraften i berättandet.

Boken fördömer inte. Ja, Theodor Kallifatides fördömer inte heller något när det gäller den till Troja från Sparta flyktande Helena. Hon som överger sin make Menelaos och sitt barn för att falla i den fagre Paris armar och därmed startar kriget. Helena får själv grubbla över vad hon ställt till med. Hon får inse att hur det än går i kriget, så är hon förloraren.

Slaget om Troja, är en bok om människor med alla förtjänster och brister, kanske mest om människans svagheter. Det är också en bok om vad hämndlystnad och övermod kan leda till. Kallifatides moraliserar inte. Han konstaterar på ett mycket varmt och humanistiskt sätt att så här är det.

I boken vill skolbarnen alltid att lärarinnan ska berätta mer och inte sluta för dagen. Så är det också när jag läser boken. Jag vill inte sluta läsa.

Jag vill ha hela berättelsen. Men precis som i boken, måste jag ibland lägga den ifrån mig för annat. Boken inbjuder till sträckläsning, men samtidigt är det bra att ta en paus och fundera lite på vad Theodor Kallifatides vill säga oss.

Lennart Götesson

Slaget om Troja av Theodor Kallifatides

Utgiven av Albert Bonniers förlag