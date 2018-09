Tony Samuelsson: Vänsterpartiet – en antifascistisk skyddsvall i riksdagen

Jag föddes 1961, året när östtyska murare började lägga de första betongblocken på det som skulle bli den fyrtiotre kilometer långa Berlinmuren. Eller som de själva föredrog att kalla den; den antifascistiska skyddsvallen. Jag såg den tunga betongblockmuren en gång med egna ögon, på ett besök i Västberlin under den döende Tjernenko eller kanske Gorbatjovs första tid som Sovjetunionens ledare.

Jag reste dit med min dåvarande amerikanska flickvän, hennes farbror var pilot för ett kommersiellt flygbolag, han bodde ofta i Berlin där han och hans fru hyrde en stor övernattningslägenhet. Hans fru följde nämligen med på alla hans flygningar som var långa och tidskrävande. Vi fick bo några dagar i lägenheten medan paret var på flygning.

De svenska kommunisterna, då med Lars Werner i spetsen, hade täta kontakter med de realsocialistiska partikamraterna som offentligt låtsades att tyska arbetare tagit saken i egna händer och spontant byggt Berlinmuren som skydd mot en hotfull omvärld. Lars Werner var de svenska kommunisternas partiledare och yrkesstolt murare.

Jag undrar vad han egentligen tänkte om den där muren som östtyska murare sades ha spontanbyggt för att skydda kommunismen. Jag var socialist och syndikalist, jag trodde inte på statskommunismen, allra minst efter att ha sett muren och Östberlin och rest på ett välbevakat tåg genom Östtyskland.

Jag trodde på socialismen som en rörelse som växte från rötterna, den jag upplevt under en kibbutzvistelse i Israel när jag var tjugo. Jag förebrådde de svenska kommunisterna för att de inte tog saken i egna händer. Varför, om de nu var övertygade kommunister, bodde de bekvämt med demokratiska fri- och rättigheter i ett kapitalistiskt samhälle som de bara kritiserade på en politisk och intellektuell nivå?

Jag kunde inte sova och tankarna malde samma scenario om och om igen, att det var nu jag skulle dö.

Varför startade de inte bara en kommunistisk rörelse, här och nu? Varför levde de inte som de lärde? Om kommunismen visade sig vara levnadsduglig skulle den bli större och större, allt fler skulle ansluta sig och leva på kommunistiskt vis, till en början utanför samhället som i Israel. Naivt, sa de kommunister jag kände, men så tänkte jag.

På hemvägen från Berlin blåste det upp till storm när vi med tåget skulle korsa Östersjön. Det var höst och natt. Vi låg inspärrade i en plomberad tågvagn och just denna fångenskap gjorde mig illa till mods, rent av skräckslagen när det gungade och krängde ute på havet, båten rullade och sjönk mellan höga vågor.

Jag kunde inte sova och tankarna malde samma scenario om och om igen, att det var nu jag skulle dö. Färjan skulle gå under i stormen och jag skulle drunkna inlåst i denna slutna sarkofag som sakta sjönk till Östersjöns döda botten, alltmedan vattenmassorna trängde in i sovkupén för att till slut tränga sig in och ner i min mun, mina lungor och stanna där. Men vi klarade oss och färjan la till i svensk hamn.

Jag hade en gång när jag fick rösta lagt min röst på Lars Werner av taktiska skäl, det som kallades kamrat fyra procent och syftade till att hålla kvar dem som stödparti till socialdemokraterna i Sveriges riksdag. Efter skräckupplevelsen på Östersjön röstade jag aldrig mer kommunistiskt. Men det var på sätt och vis en antifascistisk skyddsvall dessa få VPK-procent, det tänker jag nu.

De drog Socialdemokraterna lite åt vänster. När Gudrun Schyman valdes till partiledare 1993 hade Vänsterpartiet lämnat kommunismen för en demokratisk socialism, det vill säga en slags klassisk, hardcore socialdemokrati, vilket lockade vänstersossar.

Skyddsvallen växte till nya rekordhöjder med Schyman och några år senare gick jag för första gången med i ett politiskt parti, Vänsterpartiet. Vid riksdagsvalet 2010 hade något hänt, under Lars Ohly närmade sig partiet den gamla fyra procent-kamraten och för första gången i modern tid satt det högerextrema sverigedemokrater på svenska riksdagsmandat.

Valet 2014 under Jonas Sjöstedt gick inte mycket bättre än under Ohly, troligen för att FI lockade många vänsterväljare. Sverigedemokraterna växte som bekant till nya svindlande höjder och skyddsvallen mot fascismens inträde i svensk rikspolitik var definitivt raserad.

Varken Trumps mur mot Mexiko eller drömmen om att resa en nationell mur av ”svenskhet” runt Sverige har någon framtid för sig. Det underblåser bara mer rädsla, rasism och fördomar.

Muren genom Berlin – den antifascistiska skyddsvallen – var naturligtvis bara ett sätt att hindra den egna befolkningen från att fly till Väst. Det fungerade inte, migranter och flyktingströmmar kan i längden inte stoppas. Murar, kulor och taggtråd hindrar inte människor från att söka ett bättre liv. Varken Trumps mur mot Mexiko eller drömmen om att resa en nationell mur av ”svenskhet” runt Sverige har någon framtid för sig. Det underblåser bara mer rädsla, rasism och fördomar.

Vänsterpartiet är – trots sin historia med realkommunismen i det gamla Östeuropa – en pålitlig antifascistisk skyddsvall i Sveriges riksdag. Det är det enda parti som aldrig kommer att förhandla med eller spela på Sverigedemokraternas planhalva genom att legitimera deras politik och ta över deras frågor. Vänstern står för jämlikhet och antirasism och kommer att få många taktikröster detta val. Det nya är att rösterna kommer från allt fler borgerliga väljare som inte litar på att Alliansen håller SD borta från makten. Kanske kan man rent av tala om kamrat tio procent.

Tony Samuelsson