Kunde ha avgjort i comebacken – Hellbergs dom efter missade jättechanserna: "Absolut inte godkänt"

Utrullade i första halvlek.

Spelförande i den andra.

Efter halvtidsvilan mot Halmstad kom IK Brage ut som något av ett nytt lag. Och till vissa delar var det också så.

På planen när andra halvlek blåstes igång återfanns nämligen såväl Kristian Andersen som Seth Kanteh Hellberg, som båda saknats i Bragetruppen sedan de tvingades kliva av i premiären mot Degerfors med fotskador.

– Det känns bra, jag hade inga som helst problem med foten. Kristoffer (Karlsson, medicinskt ansvarig) gör ett galant jobb. Så nu är jag tillbaka och jag fick ingen smäll på den idag, säger Hellberg när Sporten får en pratstund efteråt.

Hur upplevde du förvandlingen från första till andra halvlek?

– Vi kom in i halvtid och fick ordentliga direktiv från ledarstaben. Vi skruvade på det ordentligt och växte som lag. Andersen kom in med de kvaliteter som han har. Han behöll bollen och gav oss ett lugn. Och "Sulan" (Robbin Sellin) gjorde också ett jättebra inhopp och kom in med ny energi.

Dina egna kvaliteter då?

– Ja, men det är mitt jobb. Den tron har jag på mig själv att jag alltid ska prestera minst det här. Sen är jag inte helt nöjd, för jag hade ju två riktigt bra lägen.

Det allra bästa var en nickskarv från nära håll, efter att Anton Lundin nickat bollen in i box från högerkanten.

– Hade jag fått nån centimeter till på bollen, då hade det varit mål. Jag stod ju i princip i målet, men fick inte träff på bollen. Det var surt, säger Hellberg som när han efter lite funderande kommer fram till att han hade ytterligare ett par rätt vassa chanser, förutom de två solklara.

– Det är fyra chanser och noll mål. Det är inte godkänt.

Sett till hur det såg ut i första, samtidigt som du lika gärna kunde ha avgjort, är du då nöjd med en poäng?

– Jag tycker att vi ska vara jättenöjda. De hade två hundraprocentiga målchanser, ungefär som min nick. Och två till som var väldigt bra. Så jag tycker att vi ska vara väldigt nöjda med en pinne. Att vi inte låg under efter första halvlek var nästan ett mirakel, tycker jag.

Lördagens återkomst innebär att Kanteh Hellberg nu hoppas kunna trappa upp speltiden den närmaste tiden, konstaterar han.

– Jag trodde inte att jag skulle klara 45, men uppenbarligen så har de (ledarstaben) bättre koll på min kropp än jag själv (skratt). Men jag är nöjd för att jag klarade av det. Nu får vi se hur kroppen reagerar.

Hur mycket var det tänkt att du skulle spela inför matchen?

– Jag har ingen aning. Jag förbereder mig alltid för att spela nittio egentligen, för man vet aldrig vad som händer på uppvärmningar och så. Det var bara att käka och sova rätt och sen hoppas på det bästa. Och det blev så bra som det kunde, bortsett från målchanserna.

Bragetränaren, Klebér Saarenpää, berättar att han bestämde sig för att byta in Hellberg och Kristian Andersen i halvtid redan efter en halvtimmes spel.

– Vi var inte tillräckligt bra i första halvlek, så vi behövde göra nånting. Jag var lite orolig för att de inte skulle klara 45, men det gjorde de, säger Saarenpää.

Var det de som utgjorde skillnaden, när ni kom ut som ett nytt lag i andra?

– Det var flera saker. Har man varit under bombardemang under 45 minuter och ändå kommit undan med det så har man möjlighet att få ned pulsen och snacka igenom saker, vad som inte funkat, och rätta till dem. Sen fick vi ju självklart in två spelare som vi har saknat, som gjorde avtryck direkt när de kom in, vilket gjorde att det blev bättre för oss, offensivt.

Vad är det de tillför?

– Tittar man på deras prestationer så är det ju två spelare som inte tappar mycket boll. De håller i bollen och har kvalitet i mottag-passning, vilket gör att vi kan behålla bollen, sätta upp den och göra omgivningen bättre. Det är det som det handlar om, att göra sin lagkamrat bättre. Och det kan man göra på olika sätt. Idag gjorde de det med bollen.