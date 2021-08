Kvarnsveden skrällde borta mot Sandviken – sent drömmål avgjorde: "Jag fick till en fantastisk träff"

Kvarnsveden reste till Gästrikland för att ta sig an den delade ligaettan Sandviken på Jernvallen. Trots en missad straff för bortalaget blev det en seger med 0–1 efter att Sofia Lissel stänkt in ett drömmål i den 83:e minuten.

– Jag fick till en fantastisk träff på bollen. Det kändes direkt att den skulle gå in, säger Lissel efter matchen.