Kvarnsvedens bragdvändning – tog chansen i måstematchen: "Det var viljan"

Säsongens viktigaste match såg ut att sluta med ännu en besvikelse för Kvarnsveden.

0–2-underläge i halvtid, ett spel som hackade och en plats i Eitettan 2021 som såg ut att börja försvinna i horisonten.

Det var, kort sagt, beckmörkt.

Scenförändringen som skulle komma var dock av radikalt slag där startskottet för Kvarnsvedens bragdvändning blev Marie Salanders reduceringsnick på frispark när andra halvlek bara var två minuter gammal.

Plötsligt var det Kvarnsvedens match.

– I halvtid sa vi att yttrarna skulle stanna kvar lite längre upp, så att vi kunde sätta press och ha mer folk där uppe. Och det funkade ju bra, för det gjorde att vi gjorde mål, berättar Felicia Ersson när Sporten når henne efteråt.

Helt avgörande blev sedan det trippelbyte som Kvarnsveden gjorde i den 56:e minuten, då My Cato, Irmeli Jonsson och just Felicia Ersson klev in i handlingen.

KIK-målvakten, Sara Björk, tvingades visserligen till några riktigt svettiga ingripanden men det var ändå Kvarnsveden som allt mer tog över matchbilden efter bytet.

Man pressade på mot LFK-målet och i den 68:e minuten samlade My Cato upp en andraboll utanför straffområdet och skickade in kvitteringen.

Kvarnsveden var nu ordentligt uppe i varv och bara två minuter senare var det dags igen. Och då var det Felicia Ersson som höll sig framme.

Ett inspel från Alma Nygren letade sig förbi Moa Öhman och mot den bortre delen av straffområdet där Ersson smugit upp på sin vänsterkant.

När bollen damp ned framför henne var målet vidöppet.

– Vi hade ju haft mycket tryck på dem där på slutet... det blev ett inlägg som Moa Öhman var på. Och sen bara var jag där (skratt). Jag bara såg att bollen kom och att målvakten var längre bort... jag hängde typ inte med, men bollen kom.

Känslan när den gick in?

– Alltså, det var så jävla kul. Och det var första målet också, så det var ännu mer kul.

Ersson flyttades upp till Kvarnsvedens a-lag i somras och målet var alltså hennes första på seniornivå.

Ett mål som tveklöst är Kvarnsvedens hittills viktigaste under säsongen då allt annat än tre poäng mot Lidköping hade satt laget i en ruskigt jobbig sits inför serieavslutningen.

När Felicia Ersson ska förklara hur man lyckades med bragden i Lidköping så kommer svaret blixtsnabbt.

– Att vi verkligen ville det. Det var viljan. Vi vann ju mot de här förra gången, så jag tror att vi kände att om vi bara vill det här så kan vi.

Hur ser du på fortsättningen nu?

– Det är bara att fortsätta göra det vi ska, ta jobbet och ge hundra procent. Då ska det här lösa sig.

Segern innebär att Kvarnsveden tog sig förbi Lidköping och kravlade sig upp på säker mark ovanför nedflyttningsstrecket.

Faran är dock ännu långt ifrån över, konstaterar tränaren, Fredrik Andersson.

– Det är inget att hymla om att det var en jävligt skön vinst. Sen gäller det ju att spela vidare på det här. Förlorar vi nästa samtidigt som Lidköping vinner, då är vi tillbaka i samma läge igen, konstaterar Andersson.

Han var dock givetvis ordentligt nöjd med det han fått bevittna på onsdagskvällen.

– Alla gjorde en fantastisk laginsats och mental insats.

Hur mår du nu?

– Jo, jag är lite hes, omtumlad... hjärtat gick på högvarv i slutet, säger Fredrik Andersson.

Matchfakta – Elitettan

Lidköpings FK–Kvarnsvedens IK 2–3 (2–0)

Målen: 1–0 (11) Sandra Lagerbratt, 2–0 (45) Molly Johansson, 2–1 (47) Marie Salander, 2–2 (68) My Cato, 2–3 (70) Felicia Ersson.

Varningar, LFK: -, KIK: Moa Öhman.

Hörnor: 3–1.

Domare: Maral Mirzai Beni.

Laget: Sara Björk – Bea Gärds, Alva Lundin, Marie Salander, Emma Lindén – Hanna Spets (56) – Agnes Dahlström, Alice Eriksson (56), Alma Nygren, Hanna Lundell (56) – Moa Öhman.

Ersättare: Clara Ekstrand (mv) My Cato (56), Elin Hjälte, Felicia Ersson (56), Astrid Norman, Irmeli Jonsson (56), Anna Björklund.