Kvarnsvedens pappersbruk: "Inga varsel nu, men vi är i en utsatt bransch"

– Vi har inga planer om varsel i dagsläget. Men vi befinner oss i en utsatt bransch sedan länge. Möjligen kan coronapandemin accelerera förändringar.

Det säger Rickard Eriksson, platschef på Kvarnsvedens pappersbruk som ingår i skogskoncernen Stora Enso, till Dala-Demokraten.

Efterfrågan på papper har minskat globalt på grund av coronapandemin.

Detta känner förstås även en av de tyngsta aktörerna på världsmarknaden av.

I Kvarnsveden producerar Stora Enso tidningspapper och obestruket journalpapper.

Huvudspåret är att det inte kommer att bli några neddragningar av jobb i Kvarnsveden.

– Men just nu måste vi nästan se till vecka för vecka hur utvecklingen ser ut. Vår bedömning är dock att försvagningen i efterfrågan på marknaden är en tillfällig coronaeffekt, framhåller Rickard Eriksson.

Korttidsarbete och permitteringar har hittills varit den främsta åtgärden för att anpassa kostymen till nya marknadsförhållanden i spåren av coronapandemin.

– Förra veckan genomfördes fackliga förhandlingar om korttidsarbete för stora stycken av personalen, berättar Rickard Eriksson.

Förändringar i arbetsschemat har lett till att huvuddelen av de cirka 450 anställda vid Kvarnsvedens pappersbruk nu jobbar till 60 procent och är permitterade övrig tid.

Och på en del av arbetet som äger rum på bruket har man gått ned från tre- till tvåskift.

Under sommaren kommer därtill de två pappersmaskinerna att helt stå stilla under ett längre stopp som pågår under tre veckor i mitten av juli.

Det blir heller inga sommarersättare för ordinarie personal.

– Men vi hade redan innan coronapandemin kom planerat att köra utan sommarvikarier i år, förklarar Rickard Eriksson.

Samtidigt måste coronakrisen hanteras och pareras löpande.

– Det är ett ytterst osäkert läge. Vår säljorganisation har en väldigt kort horisont, säger platschefen.

Läget kan snabbt förändras. Efterfrågan kan plötsligt vakna till liv i närtid. Det kan handla om en vecka. Då är Kvarnsvedens pappersbruk redo att också raskt växla upp arbetstiden och produktionen igen, enligt Rickard Karlsson.